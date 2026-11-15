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Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε μέρος διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας, αποκλείστηκε το σημείο

15/11/2026 - 17:52 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε μέρος διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας, αποκλείστηκε το σημείο
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Τμήμα εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, κοντά στο ύψος της οδού Μαρτίου, με τις αρμόδιες αρχές να αποκλείουν το σημείο υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 15:40 και έσπευσε προληπτικά στο σημείο. Ευτυχώς, από την πτώση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο να υποχωρήσουν και άλλα τμήματα του κτιρίου.

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε μέρος διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας, αποκλείστηκε το σημείο

Η ιστορία του διατηρητέου κτιρίου

Το ακίνητο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ιστορικά κτίσματα που έχουν απομείνει στην περιοχή της παλιάς οδού των Εξοχών, η οποία γνώρισε μεγάλη ακμή στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο με ημιυπόγειο, συνολικής επιφάνειας άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο σχεδόν μισού στρέμματος.

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε μέρος διατηρητέου κτιρίου στη Βασιλίσσης Όλγας, αποκλείστηκε το σημείο

Στο παρελθόν, το διατηρητέο είχε στεγάσει διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Για αρκετά χρόνια λειτουργούσε εκεί χώρος εστίασης, ενώ στο πίσω μέρος του κτιρίου υπήρχε φροντιστήριο. Αργότερα, πριν εγκαταλειφθεί οριστικά, το ισόγειο χρησιμοποιούνταν ως παλαιοπωλείο.

Αποκλεισμένο το σημείο υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό του σημείου, καθώς υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του κτιρίου και το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν επιπλέον τμήματά του.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης παραμένει το βασικό ζήτημα για την ασφάλεια στην περιοχή. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην υποχώρηση του διατηρητέου κτίσματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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