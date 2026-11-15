Λιόλιου για Μαζωνάκη: «Κρατάω σαν φυλαχτό τα λόγια του»

Μια συμβουλή του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία δεν έχει ξεχάσει μέχρι σήμερα, μοιράστηκε η Κατερίνα Λιόλιου, μιλώντας για τη γνωριμία τους και για μια ιδιαίτερη στιγμή που έζησαν μαζί λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Κώστα Μπουρούση για το BHMAgazino, όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καθιερωθεί στο τραγούδι, αλλά και στην περίοδο που σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει τη μουσική.

Η συμβουλή του Γιώργου Μαζωνάκη που δεν ξέχασε

Η Κατερίνα Λιόλιου γύρισε τον χρόνο πίσω στον Ιούλιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης την επισκέφθηκε στο καμαρίνι του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν. Οι δύο καλλιτέχνες πέρασαν χρόνο μαζί, τραγούδησαν και συζήτησαν, μέχρι που εκείνος της έδωσε μια συμβουλή που, όπως εξομολογήθηκε, εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

«Τον περασμένο Ιούλιο με επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο καμαρίνι. Τραγουδούσαμε μαζί στον καναπέ και κάποια στιγμή έσκυψε και μου είπε στο αφτί: “μην αλλάξεις για κανέναν. Είναι παγίδα. Να είσαι ο εαυτός σου”. Από τότε δεν σταμάτησα να το σκέφτομαι. Κρατάω σαν φυλαχτό τα λόγια του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγησή της αποκτά ξεχωριστή συναισθηματική βαρύτητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια θυμάται με συγκίνηση εκείνη τη συζήτηση και τη συμβουλή του να μη θυσιάσει την προσωπικότητά της για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων.

«Αν δεν γίνει φέτος, τέλος»

Στην ίδια συνέντευξη, η Κατερίνα Λιόλιου αποκάλυψε ότι στα 25 της είχε φτάσει πολύ κοντά στο να εγκαταλείψει το τραγούδι. Παρά την προσπάθεια που είχε κάνει μέχρι τότε, η επαγγελματική της πορεία δεν εξελισσόταν όπως περίμενε και η απογοήτευση την είχε οδηγήσει σε δεύτερες σκέψεις.

Εκείνη την περίοδο έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στις σπουδές της και κατάφερε να πάρει το πτυχίο της. Στη συνέχεια αποφάσισε να δώσει μία τελευταία ευκαιρία στο όνειρό της, πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση.

«Ναι. Στα 25 μου είχα πάρει την απόφαση. ”Αν δεν γίνει φέτος, τέλος” είχα πει. Ηταν η χρονιά που ασχολήθηκα περισσότερο με τη σχολή, λιγότερο με το τραγούδι και πήρα το πτυχίο μου. Δεν είχα κανένα plan B. Είχα απογοητευτεί και στενοχωρηθεί. Αφού αποφοίτησα, σκέφτηκα πως ή θα δώσω το εκατό τοις εκατό στο τραγούδι, χωρίς δικαιολογίες, ή θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη και θα δω τι άλλο θα κάνω. Οταν το πήρα πραγματικά απόφαση και κατάλαβα τι μου έλειπε μέχρι τότε, τα πράγματα άρχισαν να έρχονται πιο ομαλά», εξομολογήθηκε.

Ο χρυσός δίσκος και η καλλιτεχνική της ταυτότητα

Η Κατερίνα Λιόλιου διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα της, καθώς ο νέος της δίσκος, με τίτλο «2100», έγινε χρυσός μέσα σε μόλις εννέα ημέρες από την κυκλοφορία του. Στο ενεργητικό της έχει ήδη έναν πλατινένιο και έναν διπλά πλατινένιο δίσκο.

Παρότι έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο λαϊκό τραγούδι, η ίδια εξήγησε ότι μέσα από αυτό εκφράζει και τη ροκ πλευρά του χαρακτήρα της. Δεν πιστεύει, μάλιστα, ότι έχει διαμορφώσει οριστικά την καλλιτεχνική της ταυτότητα, καθώς θέλει να συνεχίσει να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα.

«Δεν θεωρώ ότι έχω καταλήξει εκατό τοις εκατό στην καλλιτεχνική μου ταυτότητα και δεν θα το ήθελα, γιατί τότε θα τελείωνε ο κόσμος για εμένα», δήλωσε.

Από τα τραγούδια του νέου της δίσκου, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum σε ψηφιακές πλατφόρμες, CD και κασέτα, ξεχώρισε το «Άντρας Εγώ», καθώς θεωρεί ότι εκφράζει περισσότερο την προσωπικότητά της αυτή την περίοδο.