Θεοδωροπούλου: «Έγινα γιαγιά. Είναι το μόνο που με κάνει ευτυχισμένη»

Τους λόγους για τους οποίους έχει απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα από το θέατρο και την τηλεόραση αποκάλυψε η Χριστίνα Θεοδωροπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως η αποχή της από τα καλλιτεχνικά δρώμενα δεν ήταν μια απλή προσωπική επιλογή, αλλά προέκυψε από την ανάγκη να αντιμετωπίσει σοβαρά οικογενειακά ζητήματα. Παράλληλα, μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για τη νέα σελίδα στη ζωή της, καθώς έγινε πρόσφατα γιαγιά.

«Κρατάω μία απόσταση από τα πράγματα από ανάγκη. Ξέρετε, δεν είμαστε μόνο ηθοποιοί. Είμαστε και κόρες, είμαστε και μαμάδες και εντελώς πρόσφατα έγινα και γιαγιά. Μου φαίνεται περίεργο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη. Σας λέω πραγματικά είναι το μόνο πράγμα που με έχει ανεβάσει και με κάνει ευτυχισμένη. Αλλιώς θα είχα καταρρεύσει με όλα αυτά που έχω γύρω μου», εξομολογήθηκε.

Τα οικογενειακά προβλήματα που την απομάκρυναν από τη δουλειά

Όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, η Χριστίνα Θεοδωροπούλου αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της μητέρας της, αλλά και στην κόρη της, η οποία ζει στο Βερολίνο της Γερμανίας. Όπως παραδέχτηκε, πρόκειται για καταστάσεις που δεν είχε χρειαστεί να διαχειριστεί στο παρελθόν και την έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα.

«Οικογενειακά προβλήματα. Η μητέρα μου πάρα πολύ άρρωστη. Η κόρη μου στη Γερμανία ζει στο Βερολίνο. Πώς να σας πω; Είχα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχω ξαναντιμετωπίσει στη ζωή μου. Πάντα πίστευα ότι οι γονείς κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν. Εντάξει, μεγαλώνουν, όλοι θα “φύγουν”. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ η μητέρα μου και αυτό με ταλαιπωρεί περισσότερο», ανέφερε.

Η ηθοποιός διευκρίνισε πως η απομάκρυνσή της από τον χώρο δεν της έχει στοιχίσει ιδιαίτερα σε προσωπικό επίπεδο, καθώς αισθανόταν ότι είχε ανάγκη να πάρει αποστάσεις έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς εργασίας. Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις, τις οποίες όμως δεν μπορούσε να αποδεχτεί.

«Δεν μου έχει στοιχίσει ιδιαίτερα προσωπικά, γιατί δεν ξέρω, ίσως το είχα και ανάγκη. Λίγο απόσταση από κάποια πράγματα που έκανα συνέχεια και τόσο πολύ για τόσα χρόνια. Μου έγιναν κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά τίποτα, γιατί δεν μπορούσα εγώ να ανταπεξέλθω και έλεγα συνέχεια όχι», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χριστίνα Θεοδωροπούλου έκανε έναν απολογισμό των επαγγελματικών επιλογών της.

«Σε πολλές μου επιλογές δε μπορώ να πω ότι νιώθω ευχαριστημένη, γιατί τις έκανα για διάφορους λόγους, οικονομικούς. Τώρα σε κάποια άλλα πράγματα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Με την πορεία μου στο θέατρο δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη, γιατί δε θα ήταν και σωστό. Έχω παίξει πολύ μεγάλα πράγματα, μεγάλους ρόλους, ρόλους που είχα στο μυαλό μου σαν όνειρο να παίξω», σημείωσε.