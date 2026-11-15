Μπλε Ώρες: Η Φιλίππα τραυματίζεται και ο Διονύσης συλλαμβάνεται

Μπλε ώρες: Όσα θα δούμε την εβδομάδα – Δευτέρα 16 με Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Αλήθειες που δεν έχουν ειπωθεί για χρόνια και καλά κρυμμένα μυστικά αποκαλύπτονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Μπλε Ώρες», στον ΣΚΑΪ. Η Εύα μαθαίνει όλη την αλήθεια για το παρελθόν της μητέρας της, το εκδικητικό σχέδιο του Στέφανου γίνεται γνωστό και το μυστικό του Διονύση κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Παράλληλα, ζωές κινδυνεύουν, φίλοι ξαναβρίσκονται και ζευγάρια χωρίζουν.

Επεισόδιο 51 (Δευτέρα 16 Νοεμβρίου) – Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει σε διαζύγιο, ενώ ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) προσπαθεί απεγνωσμένα να την πείσει πως η επίμαχη φωτογραφία είναι πλαστή.

Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) επιβεβαιώνει την απόπειρα που έκανε η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) και βασανίζεται από τύψεις. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) παλεύει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), όμως τα μυστικά γύρω από τη Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά) βαραίνουν όλο και περισσότερο τη σχέση τους. Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον Αχιλλέα (Γιώργος Παρτσαλάκης) με σκοπό να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο μεταξύ τους.

Ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) εκμεταλλεύεται την απουσία του πατέρα του από το σπίτι και πλησιάζει ερωτικά την Άννα (Άννα Φιλιππάκη). Η Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) ξεκαθαρίζει στη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) πως η φιλία τους δεν μπορεί να ξαναγίνει όπως πρώτα, ενώ ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) διεκδικεί μια θέση στη ζωή της. Παράλληλα, η Εύα συναντά τον Λουκ (Κρίστοφερ Γκρέκο) και έρχεται αντιμέτωπη με μια ανατρεπτική αλήθεια για το παρελθόν της μητέρας της. Η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) δεν έχει άλλη επιλογή παρά να της ομολογήσει τα πάντα. Κι ενώ η Στέλλα είναι έτοιμη να δώσει τόπο στην οργή και να γυρίσει στο σπίτι της, ένα βίντεο με τον Φίλιππο και την Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) ανάβει ξανά φωτιά στον γάμο τους.

Επεισόδιο 52 (Τρίτη 17 Νοεμβρίου) – Η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) αυτή τη φορά αναγκάζεται να πει στην Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) όλη την αλήθεια για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα με τους γονείς της στα παιδικά της χρόνια. Η Εύα, μετά απ’ αυτές τις αποκαλύψεις, βρίσκεται σε ένα διαρκές σοκ. Το βίντεο που έχει φτάσει στα χέρια της Στέλλας (Νόνη Ιωαννίδου) και δείχνει τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) σε επιλήψιμες στιγμές με την Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου), φέρνει ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση στην οικογένεια Αντωνιάδη και η Στέλλα, σίγουρη πια ότι ο άντρας της την απατάει, προχωράει στη διαδικασία του διαζυγίου.

Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας), μετά απ’ αυτά που του είπε η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη), αποφασίζει να ανακρίνει ξανά όλους όσοι βρέθηκαν στο κυνήγι τη μέρα που σκοτώθηκε ο Αλέκος (Χρήστος Λούλης) και τους καλεί στο αστυνομικό τμήμα. Η Άννα (Άννα Φιλιππάκη) δηλώνει στον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) πως δεν θέλει πια να έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, την ίδια στιγμή που ο πατέρας του τον απειλεί πως θα τον διώξει από το Πήλιο και θα τον στείλει στη Σκιάθο.

Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) φέρεται προκλητικά στον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης), με αποτέλεσμα τα δυο αδέρφια να πλακωθούν στο ξύλο μέσα στη μονάδα. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου), πολύ ταραγμένος, στέκεται μπροστά στον αστυνόμο για την ανάκριση και καταλαβαίνει πως τα περιθώρια για την αποκάλυψη του φόνου του Αλέκου έχουν στενέψει!

Επεισόδιο 53 (Τετάρτη 18 Νοεμβρίου) – Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) διαπιστώνει με βεβαιότητα ότι το επίμαχο βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ζητά συγνώμη από τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), όμως εκείνος έχει πληγωθεί βαθιά και δεν δείχνει διατεθειμένος να της χαρίσει τόσο εύκολα τη συγχώρεσή του.

Μια απρόσμενη σύγκρουση ξεσπά όταν ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) συναντά τυχαία τον Αχιλλέα (Γιώργος Παρτσαλάκης) στον δρόμο, με πέτρα του σκανδάλου αυτής της αντιπαράθεσης να είναι η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου). Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) καλεί την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) στο τμήμα και μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια στην κατάθεσή της, του χτυπά καμπανάκι. Έτσι, συνδέει τα κομμάτια του παζλ και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που τον αναγκάζει να καλέσει ξανά τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) στο τμήμα.

Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) ακολουθεί τον Δημήτρη μέχρι το σπίτι της Όλγας, χτυπάει το κουδούνι κι απαιτεί να μάθει την αλήθεια. Αυτό που θα ακούσει όμως θα την πιάσει εντελώς απροετοίμαστη. Και τότε, μια δήθεν τυχαία συνάντηση της Εύας με τη Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά) μετατρέπεται σε εφιάλτη. Η μικρή εξοργίζεται, το βάζει στα πόδια και χωρίς να προσέξει, πετάγεται στον δρόμο. Ξαφνικά, ακούγονται φρένα κι ένας εκκωφαντικός γδούπος. Ο χρόνος παγώνει κι ο Άγγελος με την Εύα κοιτάζουν έντρομοι αυτό που έχει συμβεί. Μετά από έρευνα, ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) αποκαλύπτει στον Φίλιππο και τη Στέλλα ποιος βρίσκεται πίσω από την αισχρή σκευωρία που απείλησε να διαλύσει τον γάμο τους.

Επεισόδιο 54 (Πέμπτη 19 Νοεμβρίου) – Η μικρή Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά) τραυματίζεται σε τροχαίο, προκαλώντας πανικό στον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουρώτης) και βαθιές ενοχές στην Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), ενώ η οικογένεια αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου. Την ίδια στιγμή, ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) κρατείται ως βασικός ύποπτος για τον θάνατο του Αλέκου (Χρήστος Λούλης) και η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) καταρρέει μπροστά στο ενδεχόμενο ο άνθρωπος που αγάπησε να κρύβει ένα τέτοιο σκοτεινό μυστικό.

Αυτή η ανατροπή σοκάρει τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) που τρέχει στο πλευρό της Βάσιας για να της συμπαρασταθεί, βάζοντας τέλος στη διαμάχη τους. Παράλληλα, η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ζητάει από τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) και τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) να μην κινηθούν νομικά κατά του Στέφανου (Αλέξανδρος Μαρτίδης) για το πλαστό βίντεο και τη φωτογραφία, απαιτώντας να της δώσουν χρόνο. Εκμυστηρεύεται στον Άγγελο και την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) τις υποψίες της πως ίσως είναι ο χαμένος της γιος. Αποφασισμένη να μάθει την αλήθεια, παίρνει κρυφά δείγμα από τον Στέφανο για εξέταση DNA. Ο Άγγελος και η Εύα βρίσκονται και πάλι μπροστά σε αδιέξοδο.

Επεισόδιο 55 (Παρασκευή 20 Νοεμβρίου) – Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) αναγκάζεται να μιλήσει στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) για τις υποψίες της ότι ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) είναι το χαμένο τους παιδί και του ζητάει να δώσει αίμα για τεστ dna. Ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) καλεί την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) σπίτι του για να της κάνει το τραπέζι, γεγονός που η Όλγα μεταφέρει στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης), προκαλώντας τη ζήλια και την οργή του. Στο μεταξύ, ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) παραμένει στο κρατητήριο και στον μόνο που επιτρέπει ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) να τον επισκεφθεί είναι ο πνευματικός του.

Κι ενώ ο Διονύσης είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) βασανίζεται από τις σκέψεις της και νιώθει διχασμένη από τα συναισθήματά της για τον Διονύση και το ενδεχόμενο να είναι αυτός που σκότωσε τον Αλέκο (Χρήστος Λούλης). Η Άννα (Άννα Φιλιππάκη), προκειμένου να ξεπεράσει τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος), βγαίνει ραντεβού με τον Λεωνίδα (Λευτέρης Βασιλάκης). Η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) καλεί τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης), κρυφά από την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), για να του μιλήσει.

Αυτά που θα του πει, θα τον βάλουν σε σκέψεις και θα τον πιέσουν να πάρει μια οριστική απόφαση, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει στην Εύα τον οριστικό χωρισμό τους. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) μπουκάρει στο σπίτι της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) και της κάνει μια ερωτική εξομολόγηση όλο πάθος, μέχρι που καταφέρνει να την πείσει για μια ακόμα φορά. Η Στέλλα διηγείται στον Στέφανο την ιστορία της υιοθεσίας του χαμένου της παιδιού. Ο Διονύσης, θέλοντας να δώσει ένα τέλος στο αδιέξοδο, κάνει μια απονενοημένη κίνηση.

Δείτε το trailer της Δευτέρας: