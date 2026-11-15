Τσαρούχας – Νοτοπούλου: Ερωτευμένοι όσο ποτέ – Η κοινή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους και φροντίζουν να μοιράζονται όμορφες στιγμές από την κοινή τους ζωή. Αυτή τη φορά, το ζευγάρι βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την πολιτικό να δημοσιεύει μια τρυφερή selfie στο Instagram.

Στη φωτογραφία, που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, έχοντας περάσει μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Η Κατερίνα Νοτοπούλου συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση «Αντίο Φεστιβάλ», αποχαιρετώντας τη φετινή διοργάνωση.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, καθώς ο γνωστός ηθοποιός και η πολιτικός προέρχονται από δύο διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους.

Η ερωτική εξομολόγηση του Πασχάλη Τσαρούχα

Η σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε γνωστή τον Οκτώβριο, όταν ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά του μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», είχε γράψει σε κοινή τους φωτογραφία, με τη σύντροφό του να του απαντά «Όλα μαζί…».

Από τότε, οι δυο τους έχουν αρχίσει να μοιράζονται περισσότερα στιγμιότυπα από την προσωπική τους ζωή. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία στο παρελθόν απέφευγε να δημοσιοποιεί τις σχέσεις της, φαίνεται πως πλέον αισθάνεται πιο άνετα να δείχνει δημόσια στιγμές με τον αγαπημένο της.

Η συγκατοίκηση στη Θεσσαλονίκη

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου έχουν προχωρήσει ήδη στο επόμενο βήμα της σχέσης τους, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκατοικούν και περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στη Θεσσαλονίκη.

Στην πόλη βρίσκεται η βάση της πολιτικής δραστηριότητας της Κατερίνας Νοτοπούλου, ενώ ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς». Οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ωστόσο, τους φέρνουν συχνά και εκτός Θεσσαλονίκης.

Η πολιτικός ταξιδεύει στην Αθήνα για ένα επαγγελματικό εγχείρημα που σχετίζεται με την ιδιότητά της ως ψυχολόγου. Από την πλευρά του, ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει υποχρεώσεις και στην Κύπρο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Μπλε Ώρες», στην οποία συμμετέχει ως πρωταγωνιστής.

Παρά τις μετακινήσεις και το φορτωμένο πρόγραμμά τους, βρίσκουν χρόνο για κοινές εξόδους και δραστηριότητες. Η τελευταία τους φωτογραφία από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι μία ακόμη από τις δημόσιες στιγμές που επέλεξαν να μοιραστούν.

Δείτε το ερωτευμένο ζευγάρι: