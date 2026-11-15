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Κοκκινόπουλος για τον ρόλο στον Μαζωνάκη: «Δεν πρόλαβα να του το πω»

15/11/2026 - 15:58 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Ο Πάνος Κοκκινόπουλος αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως προόριζε ρόλο για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη νέα σειρά «Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη».
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Έναν ρόλο στη νέα του σειρά, «Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη», προόριζε ο Πάνος Κοκκινόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως ο τραγουδιστής είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και στην Πένυ Καβέτσου, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και περιέγραψε τις συζητήσεις που είχε κάνει με τον καλλιτέχνη. Όπως αποκάλυψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί αρκετές φορές το γραφείο του, καθώς ενδιαφερόταν να συμμετάσχει σε κάποια από τις σειρές του.

Κοκκινόπουλος για τον ρόλο στον Μαζωνάκη: «Δεν πρόλαβα να του το πω»

Μάλιστα, ο τραγουδιστής τού είχε εκμυστηρευτεί πως το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός και όχι τραγουδιστής. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος φαίνεται πως είχε πάρει σοβαρά αυτή την επιθυμία, καθώς σκεφτόταν να του προτείνει έναν σταθερό ρόλο στη νέα του τηλεοπτική δουλειά και όχι μια απλή guest εμφάνιση.

«Είχε έρθει στο γραφείο μου δύο-τρεις φορές γιατί ήθελε να παίξει σε σειρά μου. Με είχε καλέσει στα γενέθλιά του. Μου έλεγε ότι ήθελε πάντα να είναι ηθοποιός και όχι τραγουδιστής, ότι το όνειρο του ήταν να γίνει ηθοποιός. Το σκεφτόμουν σοβαρά. Συζητάγαμε να παίξει έναν ρόλο στην “Αλίκη”. Δεν πρόλαβα να του το πω. Δεν τον ήθελα για guest, αλλά για πιο μόνιμη κατάσταση. Είχα πάντα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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