Δελαπόρτας για Δημήτρη Παπαμιχαήλ: «Μετά τον θάνατο της Αλίκης έπεσε σε μελαγχολία»

Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, έκανε τον ηθοποιό να μη θέλει να βγαίνει από το σπίτι του.

Ο Μάκης Δελαπόρτας βρέθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε στη θυελλώδη σχέση του διάσημου ζευγαριού, στις επαγγελματικές διαφωνίες τους, αλλά και στη μελαγχολία που, σύμφωνα με τον ίδιο, κυρίευσε τον Παπαμιχαήλ μετά την απώλεια της Αλίκης.

«Υπήρξε σπουδαίος ηθοποιός της γενιάς του και οι κριτικές ήταν διθυραμβικές. Έπαιξε κλασικούς ρόλους στο θέατρο και μετά περάσε στον κινηματογράφο. Την εποχή που ήταν με την Αλίκη, έπρεπε να παίξουν λίγο πιο εμπορικά πράγματα, αλλά όταν χώρισαν γύρισε ξανά πίσω στους κλασικούς ρόλους μέχρι το τέλος της ζωής του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «αγαπομίσος» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Μάκης Δελαπόρτας περιέγραψε μια σχέση γεμάτη αντιθέσεις, τονίζοντας ότι η επαγγελματική αντιπαλότητα είχε επηρεάσει σημαντικά την προσωπική ζωή των δύο ηθοποιών. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο Παπαμιχαήλ μετάνιωσε για αρκετά από όσα είχε πει στην Αλίκη, όταν εκείνη έφυγε από τη ζωή.

«Αυτό που με στεναχώρησε είναι όταν “έφυγε” η Αλίκη, ο Δημήτρης μετάνιωσε για πολλά πράγματα που μπορεί να είχε πει. Υπήρχε πάντα αυτό το κάτι περίεργο, ένα “αγαπιμίσος”», είπε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλίμα που επικρατούσε στον ελληνικό κινηματογράφο εκείνης της εποχής και ο ανταγωνισμός για την πρώτη θέση στους τίτλους των ταινιών δημιουργούσαν συχνά εντάσεις ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Όπως αποκάλυψε, στα γυρίσματα της «Μανταλένας» υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες οι δυο τους δεν αντάλλασσαν ούτε κουβέντα.

Αναφέρθηκε επίσης στην ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο», εξηγώντας ότι η Βουγιουκλάκη επιθυμούσε να συνεργαστεί με τον Παπαμιχαήλ, όμως εκείνος έθετε όρους για τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων τους. Κατά τον Δελαπόρτα, οι επαγγελματικές διαφωνίες ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το ζευγάρι δεν κατάφερε να μείνει μαζί.

Η κουβέντα που πλήγωσε τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά του Μάκη Δελαπόρτα στην ψυχολογική κατάσταση του Δημήτρη Παπαμιχαήλ μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Όπως διηγήθηκε, ο ηθοποιός είχε βυθιστεί στη μελαγχολία και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του προσπαθούσαν να τον πείσουν να βγει από το σπίτι και να διασκεδάσει.

Σε μία από αυτές τις εξόδους, μια γυναίκα τον αναγνώρισε στον δρόμο και του απηύθυνε μια φράση που τον στενοχώρησε βαθιά. Ο Δελαπόρτας περιέγραψε το περιστατικό ως εξής:

«Όταν “έφυγε” η Αλίκη, ο Παπαμιχαήλ έπεσε σε μελαγχολία. Τον πείσαμε να βγει έξω και να διασκεδάσει σε ένα μαγαζί και βρέθηκε μία στον δρόμο -νομίζω τσιγγάνα με λουλούδια- και του είπε “ε ρε Δημήτρη πολύ στεναχωριέμαι που σε βλέπω και πώς κατάντησες έτσι ρε λεβεντόπαιδο;”. Αυτό ήταν. Ο Δημήτρης δεν βγήκε ξανά και μου είπε “κατάλαβες γιατί δεν θέλω να βγαίνω έξω;”.»