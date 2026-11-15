Γρηγόρης Βαλτινός: «Οι σειρές σήμερα είναι σχεδόν ίδιες, σαν οκτώ κουταλιές ζάχαρη στον καφέ»

Την άποψή του για τις σημερινές τηλεοπτικές σειρές εξέφρασε ο Γρηγόρης Βαλτινός, κάνοντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρομοίωση για τις παραγωγές που μοιάζουν μεταξύ τους. Ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε ότι βλέπει θετικά την εξέλιξη της ελληνικής τηλεόρασης, ωστόσο θεωρεί πως ο μεγάλος αριθμός σειρών έχει οδηγήσει σε επαναλήψεις και έλλειψη ποικιλίας.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός βρέθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού για την τηλεόραση, το θέατρο και τη νέα γενιά ηθοποιών. Παρότι άσκησε κριτική στις ομοιότητες που παρατηρεί ανάμεσα σε αρκετές σειρές, αναγνώρισε ότι η τεχνολογία και η σκηνοθεσία έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«πολλές σειρές βλέπω σήμερα στην τηλεόραση που σκέφτομαι πως θα μπορούσα να συμμετέχω. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία, η εικόνα, η σκηνοθεσία. Έχουν μπει νέοι άνθρωποι μέσα που κάνουν πολύ ωραία πράγματα», ανέφερε ο ηθοποιός.

Οι οκτώ κουταλιές ζάχαρη και η κριτική στις σειρές

Ο Γρηγόρης Βαλτινός στάθηκε ιδιαίτερα στον μεγάλο αριθμό τηλεοπτικών παραγωγών, υποστηρίζοντας ότι αρκετές ακολουθούν παρόμοια πρότυπα. Για να εξηγήσει τι εννοεί, χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός καφέ με υπερβολική ποσότητα ζάχαρης, όπου τελικά χάνεται η γεύση του ίδιου του καφέ.

«Βεβαίως, υπάρχει ένας πληθωρισμός. Υπάρχουν πολλές σειρές που είναι σχεδόν ίδιες, πράγμα το οποίο δημιουργεί πια… σαν να βάλεις σε ένα φλιτζάνι καφέ οκτώ κουταλιές ζάχαρη. Οπότε πια πίνεις ζάχαρη και δεν πίνεις καφέ. Υπάρχουν όμως, κάποιες σειρές και κάποιες ερμηνείες, μέσα στις πολύ γρήγορες συνθήκες και άσχημες καμιά φορά που γίνεται πια η τηλεόραση, από νέα παιδιά που παίζουν με μια αλήθεια και έναν μοντέρνο τρόπο».

Παρά τις επιφυλάξεις του, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι ξεχωρίζει αρκετές ερμηνείες νέων συναδέλφων του. Μάλιστα, όπως είπε, υπάρχουν πρόσωπα που έχει παρακολουθήσει στην τηλεόραση και με τα οποία θα ήθελε να συνεργαστεί στη θεατρική σκηνή.

Τι είπε για τους νέους ηθοποιούς και την τηλεόραση

Ο Γρηγόρης Βαλτινός αναφέρθηκε και στην παλαιότερη αντίληψη ότι η τηλεόραση αποτελούσε κατώτερη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχέση με το θέατρο. Όπως εξήγησε, αρκετοί ηθοποιοί που είχαν αφιερωθεί αποκλειστικά στο σανίδι έχουν πλέον εγκαταλείψει αυτή την προκατάληψη.

«Πολλούς ηθοποιούς νέους βλέπω που θα ‘θελα να συνεργαστώ στο θέατρο. Και είναι καλό που κάποιοι αμιγώς θεατρικοί ηθοποιοί ξεπέρασαν αυτή την προκατάληψη που είχαν, ότι η τηλεόραση ήταν κάτι φθηνό και τα λοιπά», σημείωσε.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η ποιότητα μιας τηλεοπτικής παραγωγής δεν εξαρτάται απλώς από το μέσο στο οποίο προβάλλεται. Υπάρχουν σειρές που δεν καταφέρνουν να ξεχωρίσουν, αλλά και δουλειές που αποδεικνύουν ότι η τηλεόραση μπορεί να προσφέρει αξιόλογο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

«Η τηλεόραση μπορεί, ναι, σε κάποιες φορές μπορεί να είναι φθηνή αλλά μπορεί να ‘ναι και ακριβή. Μπορεί να γίνονται και πολύ ωραία πράγματα, έχει αποδειχθεί αυτό, τα ‘χουμε δει…»