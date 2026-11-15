Έκπληκτη η Φαίη Σκορδά: Τα λόγια παπά στον αέρα για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη!

Μια απρόσμενη ευχή για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη δέχθηκε η Φαίη Σκορδά από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Κωνσταντίνο Ταμπάκη, ο οποίος θέλησε να της στείλει δημόσια τις ευχές του. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ευχαριστώντας τον ιερέα για τα όμορφα λόγια του.

Όλα συνέβησαν την Κυριακή, όταν ο πατέρας Κωνσταντίνος Ταμπάκης μίλησε στην εκπομπή «For you» για την πρώτη Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Αγίου Παϊσίου. Ωστόσο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η συζήτηση πήρε μια πιο προσωπική τροπή, καθώς ο ιερέας θέλησε να αναφερθεί στον γάμο που ετοιμάζει η Φαίη Σκορδά.

Τα λόγια του ιερέα για τον γάμο της Φαίης Σκορδά

Ο πρωτοπρεσβύτερος ζήτησε να μεταφέρουν στην παρουσιάστρια την πατρική του ευχή για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει στην προσωπική της ζωή. Μάλιστα, αναφέρθηκε στον γάμο της Κανά και ευχήθηκε στο ζευγάρι να έχει αγάπη, υγεία και δύναμη, ώστε να αντιμετωπίζει μαζί τόσο τις χαρές όσο και τις δυσκολίες.

«Να μεταφέρετε στην κα. Σκορδά και της δώσω μία πατρική ευχή για τον γάμο που πρόκειται να γίνει. Ο Χριστός, που ευλόγησε τον γάμο στην Κανά, να ευλογεί και τη δική της κοινή πορεία. Να έχει υγεία, αγάπη και ειρήνη στο σπίτι της και να χαίρεται ο ένας στη χαρά του άλλου. Στις δυσκολίες να κρατάει ο ένας στο χέρι του άλλου. Να ζήσουν και να είναι πάντοτε ευλογημένοι», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας Κωνσταντίνος Ταμπάκης.

Ο ιερέας δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ευχή. Μίλησε για τη σημασία της συντροφικότητας μέσα στον γάμο, τονίζοντας την ανάγκη οι δύο άνθρωποι να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά

Τα λόγια του πατέρα Κωνσταντίνου Ταμπάκη προκάλεσαν συγκίνηση στη Φαίη Σκορδά, η οποία θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια για την ευχή που της έστειλε.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Τι ωραία έκλεψε στο τέλος και τώρα υπάρχει. Πολυ συγκινητικός», ήταν η απάντηση της παρουσιάστριας, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από την εκπομπή.

Η αναφορά του ιερέα στον γάμο της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα δημοσιεύματα να αναφέρονται στα σχέδιά της να παντρευτεί τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Ο πατέρας Κωνσταντίνος Ταμπάκης ολοκλήρωσε την ευχή του με τα λόγια «Να ζήσουν και να είναι πάντοτε ευλογημένοι», στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την κοινή ζωή του ζευγαριού.