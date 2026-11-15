Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Πέθανε μωρό 18 μηνών που κατάπιε βενζίνη

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα βρέφος μόλις 18 μηνών στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, έπειτα από κατάποση βενζίνης.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφερε αρχικά να επαναφέρει το βρέφος. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα σοβαρή.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του παιδιού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά την αρχική επιτυχία της ανάνηψης και τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού φέρεται να βρίσκονταν μπροστά στις προσπάθειες των γιατρών να σώσουν τη ζωή του.