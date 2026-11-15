Μαρία Ηλιάκη για «Νωρίς νωρίς»: «Της άξιζε να κάνει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης»

Την ικανοποίησή της για την πορεία της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ εξέφρασε η Μαρία Ηλιάκη, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της για τα ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Η παρουσιάστρια πιστεύει πως η προσπάθεια που γίνεται στην εκπομπή αρχίζει να αποδίδει και εμφανίζεται αισιόδοξη ότι τα νούμερα θα ανέβουν ακόμη περισσότερο.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης, που παρουσιάζουν μαζί το καθημερινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της δημόσιας τηλεόρασης, παραχώρησαν συνέντευξη στο ένθετο «Τύπος TV» και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Οι δύο παρουσιαστές μίλησαν για την τηλεθέαση, αλλά και για τη σημασία που δίνει ο καθένας στα ποσοστά που καταγράφει η εκπομπή.

Μαρία Ηλιάκη: «Η εκπομπή συζητιέται»

Η Μαρία Ηλιάκη παραδέχθηκε ότι παρακολουθεί τα νούμερα τηλεθέασης και δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη με την ανταπόκριση που βλέπει φέτος. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως το «Νωρίς νωρίς» αξίζει να σημειώνει διψήφια ποσοστά, καθώς πίσω από το καθημερινό αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη προσπάθεια.

«Φυσικά! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φέτος αποτυπώνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Η εκπομπή συζητιέται και πιστεύω ότι της άξιζε να κάνει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης.»

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στις επιδόσεις που καταγράφει η εκπομπή σε συγκεκριμένα τέταρτα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει περιθώριο για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

«Υπάρχουν ημέρες που βλέπουμε πολύ καλά ποσοστά στα τέταρτα και θεωρώ ότι της αξίζει αυτής της εκπομπής. Πιστεύω, μάλιστα, ότι κάποια στιγμή θα πάει ακόμη καλύτερα.»

Κρατερός Κατσούλης: Πώς αντιμετωπίζει τα νούμερα τηλεθέασης

Από την πλευρά του, ο Κρατερός Κατσούλης εξήγησε ότι ενημερώνεται για την τηλεθέαση, χωρίς όμως να αφήνει τα ποσοστά να καθορίζουν την άποψή του για τη δουλειά που γίνεται στην εκπομπή.

«Κοιτάω την τηλεθέαση, αλλά δεν την κοιτάω με μανία ούτε ως κριτήριο ή απόδειξη που θα δείξει αν αυτό που κάνουμε είναι καλό, ενδιαφέρον ή χαρούμενο. Ξέρω ότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται, καταρχάς, από το τι συμβαίνει γενικότερα κοινωνικά.»

Ο παρουσιαστής επισήμανε ότι η επικαιρότητα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα ποσοστά όλων των εκπομπών. Για τον ίδιο, μεγαλύτερη σημασία έχει οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μια τηλεοπτική παραγωγή να προσπαθούν καθημερινά να βελτιώνονται και να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως μια εκπομπή χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει το δικό της κοινό και να γίνει μέρος της καθημερινότητάς του.

«Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο είναι και θέμα χρόνου. Χρειάζεται χρόνος για να το μάθει κανείς, να το συνηθίσει, να το δει και να το εντάξει στην καθημερινότητα του.»