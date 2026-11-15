Ειρήνη Φαναριώτη για την εξωσωματική και την αποβολή: «Ήμουν πολύ καιρό στο σκοτάδι»

Για την προσπάθειά της να μείνει έγκυος, την εξωσωματική γονιμοποίηση και την αποβολή που βίωσε μίλησε η Ειρήνη Φαναριώτη, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος για την ίδια. Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα εξήγησε πως όσα πέρασε επηρέασαν βαθιά την ψυχολογία της, ενώ τελικά αποφάσισε να μεταφέρει τις προσωπικές της εμπειρίες στη σκηνή.

Η Ειρήνη Φαναριώτη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, την Κυριακή, με αφορμή τη νέα της θεατρική παράσταση. Μεταξύ άλλων, περιέγραψε τη μακρά προσπάθεια να αποκτήσει παιδί, αλλά και τη δυσκολία της να μιλήσει στους ανθρώπους γύρω της για όσα αντιμετώπιζε.

Η εξωσωματική και οι σημειώσεις που έγιναν παράσταση

Η ηθοποιός εξήγησε ότι πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία της εξωσωματικής, παρότι αρχικά δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όσο όμως περνούσε ο καιρός, κατάλαβε ότι η προσπάθεια δεν θα ήταν τόσο σύντομη όσο περίμενε.

Τότε άρχισε να σημειώνει όσα συνέβαιναν στην καθημερινότητά της. Κατέγραφε τις επισκέψεις στους γιατρούς, τις ενέσεις και τις ορμόνες που έπαιρνε, δημιουργώντας ένα προσωπικό αρχείο που αργότερα αξιοποίησε στη θεατρική της δουλειά.

«Πριν από κάποια χρόνια ξεκίνησα να μπαίνω στη διαδικασία της εξωσωματικής, χωρίς φαινομενικά κάποιο πρόβλημα. Όταν κατάλαβα ότι θα πάρει χρόνο, άρχισα να καταγράφω τα δεδομένα. Τις επισκέψεις μου, πόσες ενέσεις έχω κάνει, πόσες ορμόνες έχω πάρει. Αυτή η καταγραφή βοήθησε την παράσταση αλλά και εμένα», ανέφερε η Ειρήνη Φαναριώτη.

«Ήμουν πολύ καιρό στο σκοτάδι»

Η ηθοποιός μίλησε και για την ψυχολογική πίεση που ένιωθε εκείνο το διάστημα. Παραδέχθηκε ότι πέρασε πολύ δύσκολα και πως για μεγάλο χρονικό διάστημα αισθανόταν εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούσε εύκολα να ξεφύγει.

«Ήμουν πολύ καιρό στο σκοτάδι, δυστυχώς. Ξέρω ποια είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνω στον εαυτό μου: θέλεις να είσαι με τους ζωντανούς ή μ’ αυτούς που έχουν φύγει; Δηλαδή δεν γίνεται να είσαι στη ζωή και να μην είσαι στη ζωή».

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Φαναριώτη αναφέρθηκε στην αποβολή που βίωσε, εξηγώντας πως η απογοήτευση μεγάλωνε κάθε φορά που διαπίστωνε ότι δεν είχε καταφέρει να μείνει έγκυος. Η ψυχολογική επιβάρυνση ήταν έντονη, ενώ δυσκολευόταν να εξηγήσει ακόμη και στους δικούς της ανθρώπους τι ακριβώς περνούσε.

Η εμπειρία της αποβολής την οδήγησε στην απόφαση να εκφράσει μέσα από τη δουλειά της όσα είχε ζήσει. Όπως είπε, δεν ήθελε αυτή η προσωπική δοκιμασία να περάσει χωρίς να μπορέσει να της δώσει μια δημιουργική διέξοδο.

«Όταν δεν συνέβαινε, όταν περνούσαν οι μέρες και δεν είχα καταφέρει να μείνω έγκυος, η ψυχολογία μου ήταν πολύ βαριά και δύσκολη. Δεν μπορούσα να το επικοινωνήσω πολύ εύκολα στους γύρω μου. Στην πορεία ήρθε και μια αποβολή και εκεί κατάλαβα πως, αν δεν επικοινωνηθεί μέσα από τη δουλειά μου, αυτό το πράγμα θα ‘χει πάει χαμένο», πρόσθεσε η Ειρήνη Φαναριώτη.