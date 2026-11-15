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Αυτοί είναι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι!

15/11/2026 - 19:15 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Αυτοί είναι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι!
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Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης και ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός είναι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Οι δύο άνδρες μπήκαν στο φλεγόμενο κτίριο για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, όμως εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του και δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Ο Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, υπηρετούσε ως υπαρχιπυροσβέστης, ενώ ο Γιώργος Ζυμπίδης, μόλις 23 ετών, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Σχολή Πυροσβεστών το καλοκαίρι του 2026. Ο νεαρός πυροσβέστης καταγόταν από την Καστοριά και είχε μόλις ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία. Και οι δύο υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Η είδηση του θανάτου τους προκάλεσε βαθιά θλίψη στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, ενώ η Πυροσβεστική θρηνεί δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Αυτοί είναι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι!

Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Λίγο μετά τις 11:30, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό και κινητοποίησε δυνάμεις από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και προσωπικό της 1ης ΕΜΑΚ.

Συνολικά, στο σημείο έφτασαν 20 πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, τρεις από τους άνδρες που επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου εγκλωβίστηκαν, με τους δύο να χάνουν τελικά τη ζωή τους.

Ο Γιώργος Ζυμπίδης και ο Ηλίας Βαλατσός ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, κατάφερε να βγει ζωντανός. Μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Το υπόγειο και τα σενάρια που εξετάζονται

Οι εικόνες από το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες. Το υπόγειο ήταν γεμάτο απορρίμματα, πλαστικά και άλλα αντικείμενα, ενώ οι τοίχοι είχαν μαυρίσει από τον καπνό και τις φλόγες.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει συγκεντρώσει η στενή, περιστροφική σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε και ένας μακρύς σωλήνας, ο οποίος δυσκόλευε ακόμη περισσότερο τη διέλευση.

Οι ερευνητές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών. Ένα από αυτά είναι να έχασαν την ισορροπία τους στη σκάλα και να έπεσαν στο υπόγειο, ενώ ένα δεύτερο αφορά την πιθανότητα να αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας του πυκνού καπνού και της περιορισμένης ορατότητας.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος αέρας από τις αναπνευστικές τους συσκευές κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθείσες για τη φωτιά στο Ζεφύρι, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα.

Ξέσπασμα οργής για την ασφάλεια των πυροσβεστών

Ο θάνατος των δύο ανδρών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, εμφανίστηκε συγκλονισμένος, καταγγέλλοντας ελλείψεις στα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού.

«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες… Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτοί είναι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι!

Περιγράφοντας όσα φέρεται να συνέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου, ο συνδικαλιστής υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες έπεσαν από τη σκάλα στο κενό. Η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζονται και δεν έχει επιβεβαιωθεί ως το οριστικό πόρισμα της έρευνας.

Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης άσκησε επίσης κριτική στην πολιτική ηγεσία για την προστασία των πυροσβεστών, ζητώντας περισσότερα μέτρα ασφαλείας και κατάλληλο εξοπλισμό.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειές τους και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το δυστύχημα.

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