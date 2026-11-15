Θάνατος πυροσβεστών στο Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη στη 34χρονη Ρομά για εμπρησμό, ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της

Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος μιας 34χρονης Ρομά, για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η γυναίκα οδηγήθηκε την Κυριακή ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ για τον 44χρονο σύζυγό της εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα. Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες.

Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στη Φυλή. Δύο πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης μπήκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, όμως εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η ξυλόσομπα και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσε η οικογένεια για να ζεσταίνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η 34χρονη, ο σύζυγός της και οι δύο κόρες τους διέμεναν στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από υπολείμματα καύσης της ξυλόσομπας, τα οποία τα μέλη της οικογένειας φέρονται να άφηναν στο κλιμακοστάσιο.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά, τα οποία εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η φωτιά.

Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις συνδέουν τα υπολείμματα της καύσης με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους

Η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο, όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Κατσαντώνη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου και έχασαν τη ζωή τους, προκαλώντας βαθιά θλίψη στους συναδέλφους τους και στις οικογένειές τους.

Την προανάκριση ανέλαβαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και την Ασφάλεια Ζεφυρίου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον τρόπο με τον οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά όσο και στις συνθήκες που οδήγησαν στον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών.