Τραγωδία στην Κηφισίας: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ που «καβάλησε» τις διαχωριστικές μπάρες

Τη ζωή του έχασε ένας μοτοσικλετιστής το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16:00, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με τη λεωφόρο Πεντέλης. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο να εκτρέπεται από την πορεία του και να καταλήγει πάνω σε κολόνα ηλεκτροδότησης και στο προστατευτικό στηθαίο του δρόμου.

Υπέκυψε ο άτυχος μοτοσικλετιστής

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι το τροχαίο είχε τραγική κατάληξη.

Στο σημείο η Πυροσβεστική

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το τροχαίο προκάλεσε και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς έκλεισαν λωρίδες και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα δεν είχαν διευκρινιστεί στις πρώτες αναφορές για το δυστύχημα.