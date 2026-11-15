Καίτη Γαρμπή: Στόλισε το σπίτι για τα Χριστούγεννα – Η συγκινητική αφιέρωση στον γιο της

Η Καίτη Γαρμπή μπήκε από νωρίς στο κλίμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας εντυπωσιακά το σπίτι της. Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το γιορτινό σαλόνι της, ενώ αποκάλυψε και τον ιδιαίτερο λόγο που αποφάσισε να ξεκινήσει τόσο νωρίς τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, το σαλόνι της είναι γεμάτο λαμπερά φωτάκια, χριστουγεννιάτικα στολίδια και μεγάλες μπάλες που κρέμονται από την οροφή. Η διακόσμηση έχει μεταμορφώσει τον χώρο, δημιουργώντας μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα, αρκετές εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ξεχωριστή αφορμή για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

Πίσω από τον εντυπωσιακό στολισμό κρύβεται μια ιδιαίτερη οικογενειακή περίσταση. Η 11η Νοεμβρίου είναι η ημέρα των γενεθλίων του γιου της, Δημήτρη Σχοινά, και η Καίτη Γαρμπή θέλησε να τη γιορτάσει με τον δικό της τρόπο.

Η τραγουδίστρια, που έχει αποκτήσει τον Δημήτρη με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά, εξήγησε πως τα γενέθλια του γιου τους αποτέλεσαν την καλύτερη αφορμή για να γεμίσει το σπίτι με φίλους, χαρά και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Μάλιστα, συνόδευσε τη φωτογραφία με μια τρυφερή ανάρτηση, στην οποία έγραψε:

«11/11 Η σημαντικότερη μέρα της ζωής μας, η μέρα των γενεθλίων του γιού μας έγινε η πιο όμορφη αφορμή να γεμίσει το σπίτι μας αγάπη, χαρά, φίλους και φυσικά να στολίσει η μάνα χριστουγεννιάτικα φουλ! Υπέροχες στιγμές, αξέχαστες αναμνήσεις».

Με αυτόν τον τρόπο, η Καίτη Γαρμπή συνδύασε δύο αγαπημένες οικογενειακές στιγμές, τα γενέθλια του Δημήτρη και την προετοιμασία για τα Χριστούγεννα, δίνοντας στο φετινό στόλισμα έναν ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Δείτε το γιορτινό σαλόνι της: