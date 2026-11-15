Χο, χο, χο…ρταίνει το μάτι σου!

Με το που εμφανίστηκαν δειλά δειλά οι πρώτοι στολισμοί για τα Χριστούγεννα, οι διασημότερες καλλονές του κόσμου έπεσαν με τα μούτρα στον «πόλεμο των εσωρούχων», τα οποία υπόσχονται να κάνουν «καυτές» τις ημέρες και τις νύχτες των επερχόμενων γιορτών. Η «πίτα» της αγοράς που θα μοιραστούν μπορεί να είναι μεγάλη, ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, οπότε οι σταρ ρίχτηκαν στη μάχη για να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι, με «όπλα» τα «εκρηκτικά» κορμιά τους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

Η μελαχρινή Ιρλανδή Μάουρα Χίγκινς, η οποία αυτόν τον καιρό κόβει την ανάσα των Αμερικανών τηλεθεατών με τις χορευτικές φιγούρες της και τα τολμηρά σύνολά της στο «Dancing With The Stars», επιλέχθηκε από τη Victoria’s Secret για να παρουσιάσει τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες της. Δίπλα της, ο οίκος εσωρούχων έβαλε την εκρηκτική ξανθιά Μπρουκς Ναντίρ, που έχει γίνει περιζήτητη από τη στιγμή που επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή της σειράς «Baywatch» και να γίνει η «νέα Πάμελα Άντερσον». Οι δύο καλλονές εντυπωσίασαν με τα καλλίγραμμα κορμιά τους, ποζάροντας δίπλα δίπλα με τα εσώρουχα της Victoria’s Secret μπροστά από τζάκι. Η 35χρονη Χίγκινς ανέδειξε ένα κόκκινο δαντελωτό κορμάκι, το οποίο συνδύασε με κατακόκκινη ρόμπα από μετάξι. Η 29χρονη Ναντίρ, από την άλλη, πόζαρε με ένα ροζ κορμάκι που συνοδευόταν από μεταξωτή ρόμπα του ίδιου χρώματος.

Μάουρα Χίγκινς, Μπρουκς Ναντίρ

Η ανερχόμενη σταρ του Χόλιγουντ Σίντνεϊ Σουίνι, την οποία η GenZ έχει ανακηρύξει το απόλυτο σύμβολο του σεξ της γενιάς της, άλλαξε για λίγο επάγγελμα και έγινε μοντέλο για να διαφημίσει τα εσώρουχα για τις επερχόμενες γιορτές της δικής της εταιρίας, Syrn, την οποία λάνσαρε στις αρχές του έτους. Η 29χρονη ηθοποιός, που έγινε διάσημη μέσα από την εφηβική σειρά «Euphoria», φωτογραφήθηκε τόσο με πιτζάμες όσο και με κόκκινα εσώρουχα από τη χριστουγεννιάτικη γραμμή της Syrn. Η φωτογραφία που ξετρέλανε τους θαυμαστές της και σχολιάστηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τη δείχνει με γαλάζια, διάφανα εσώρουχα με τολμηρό σχεδιασμό, μπροστά σε καθρέφτη.

Σίντνεϊ Σουίνι

Η Ριάνα ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα αφήνοντας στην άκρη το μικρόφωνο, για να μπει για άλλη μια φορά στον ρόλο του μοντέλου και να ποζάρει με αισθησιακά εσώρουχα της δικής της εταιρίας. Η 38χρονη, που χάρη στο επιχειρηματικό δαιμόνιό της έχει γίνει δισεκατομμυριούχος και με τη σφραγίδα του οικονομικού περιοδικού «Forbes», ανέδειξε τη νέα γραμμή εσωρούχων της εταιρίας Savage x Fenty για τις γιορτές. Η Ριάνα πήρε σέξι πόζες μπροστά σε στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, φροντίζοντας να παρουσιάσει την ομορφιά και των δύο… όψεων του σώματός της με εσώρουχα που συνδύαζαν το κόκκινο και το μαύρο χρώμα σε διαφάνειες.

Ριάνα

Η 53χρονη Χάιντι Κλουμ και η 22χρονη κόρη της, Λένι, καρπός του έρωτά της με τον Φλάβιο Μπριατόρε, πόζαραν για τη διαφημιστική καμπάνια της Intimissimi με τις δημιουργίες του ιταλικού οίκου για τα Χριστούγεννα. Η Χάιντι πόζαρε με ολόλευκα, σιθρού εσώρουχα και λευκή μπλούζα που αναδείκνυε το πλούσιο ντεκολτέ της. Η Λένι, από την άλλη, που εντυπωσιάζει με την καστανή κώμη της, επέλεξε να αναδείξει τη μαύρη εκδοχή των εσωρούχων της Intimissimi. Σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτή τη φορά μάνα και κόρη πόζαραν χωριστά, προσέχοντας να μην προκαλέσουν ξανά με τις κοινές φωτογραφίσεις τους.

Κάιλι Τζένερ

Στις τέσσερις αδελφές της στράφηκε η Κιμ Καρντάσιαν για να βρει τα μοντέλα που έψαχνε για τη νέα γραμμή από εσώρουχα και πιτζάμες για τα Χριστούγεννα, που κυκλοφορεί η δική της εταιρία, SKIMS. Η Κάιλι Τζένερ φωτογραφήθηκε με σουτιέν SKIMS, μίνι φούστα με ίδιο σχέδιο και λευκό κολάν δίπλα στον Αϊ-Βασίλη, ενώ η αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, που είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο, πόζαρε σε καναπέ με εσώρουχα σε χρώματα που έφερναν στον νου τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Κένταλ Τζένερ

Η Κιμ Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε με πιτζάμες και νυχτικό, την ώρα που στηριζόταν με το γόνατο σε κόκκινη πολυθρόνα, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, με κόκκινες πιτζάμες δίπλα σε στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τέλος, η Κλόε Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε με ροζ εφαρμοστές πιτζάμες, ξαπλωμένη στον καναπέ του σπιτιού. Αίσθηση προκάλεσε η διακόσμηση του σπιτιού στο οποίο έγινε η φωτογράφιση. Η δισεκατομμυριούχος προτίμησε μίνιμαλ διακόσμηση, με στόχο να δώσει ρετρό στιλ στους χώρους, ωστόσο δεν το εκτίμησαν όλοι οι χρήστες των social media, με πολλούς να κάνουν επικριτικά σχόλια.

Κιμ Καρντάσιαν

Κόρτνεϊ Καρντάσιαν