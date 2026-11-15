Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ανακοινώθηκαν οι νικητές, 22 διακρίσεις για επτά ελληνικές ταινίες

Με 22 βραβεία και διακρίσεις για επτά ελληνικές ταινίες ολοκληρώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση ανακοίνωσε τους μεγάλους νικητές, με τη Ζακλίν Λέντζου να κατακτά έναν από τους τρεις Χρυσούς Αλέξανδρους, ενώ ξεχώρισαν ακόμη οι δημιουργίες της Μπλέρτα Μπασόλι και των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Γ΄, με παρουσιαστή τον Βασίλη Τερζόπουλο, συνεργάτη του Ελληνικού Προγράμματος του Φεστιβάλ. Οι ταινίες που διαγωνίστηκαν απέσπασαν βραβεία για τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες, το σενάριο και την καλλιτεχνική τους προσέγγιση.

«Σε μια χρονική συγκυρία όπου όλα μοιάζουν απειλητικά και επικίνδυνα, με αγωνία αναζητούμε μια αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Και μία τέτοια είναι η γνώση ότι ο κινηματογράφος, η τέχνη, μπορεί να μας δώσει διεξόδους και να μας φέρει πιο κοντά», ανέφερε ο Βασίλης Τερζόπουλος κατά τη διάρκεια της απονομής.

Οι τρεις ταινίες που κατέκτησαν τους Χρυσούς Αλέξανδρους

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Arrivals, τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» κέρδισε η ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε την τρυφερότητα με την οποία η σκηνοθέτιδα προσεγγίζει την εφηβεία, την ανάγκη για αγάπη και τις δυσκολίες της ενηλικίωσης. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στον τρόπο με τον οποίο η ταινία συνδυάζει την καθημερινότητα με στοιχεία που ξεπερνούν την πραγματικότητα.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+, ο Χρυσός Αλέξανδρος «Μισέλ Δημόπουλος», επίσης με έπαθλο 10.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Ντούα» της Μπλέρτα Μπασόλι.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Πρίστινα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, λίγο πριν από τον πόλεμο στο Κόσοβο. Πρωταγωνίστρια είναι ένα 13χρονο κορίτσι που προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του, την ώρα που η ζωή του και η χώρα του βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές. Η επιτροπή εκτίμησε τον ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο η σκηνοθέτιδα αφηγείται αυτή την ιστορία ενηλικίωσης.

Τον τρίτο Χρυσό Αλέξανδρο, στο τμήμα Film Forward, κέρδισαν οι Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί με την ταινία «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο». Οι δύο δημιουργοί από τη Σερβία και το Ιράν άντλησαν έμπνευση από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν προσπαθώντας να αποκτήσουν άδεια διαμονής στη Γερμανία.

Η ταινία συνδυάζει το χιούμορ με προσωπικές εμπειρίες και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές αντιλήψεις επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Το βραβείο συνοδεύεται από 10.000 ευρώ.

Τα βραβεία σκηνοθεσίας και ερμηνειών

Στο τμήμα Arrivals, τον Αργυρό Αλέξανδρο Σκηνοθεσίας και το έπαθλο των 5.000 ευρώ απέσπασαν οι Πολίν Ζουλιέ και Νικολά Σαπουλιέ για την ταινία «Les Indes». Η επιτροπή στάθηκε στη φωτογραφία και στον τρόπο με τον οποίο οι δύο δημιουργοί συνδέουν το παρελθόν με ζητήματα εξουσίας και κοινωνικών ανισοτήτων.

Το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού μοιράστηκαν οι Καΐκε Κόπκε και Ίταλο Μάρτινς για την ταινία «Στην όχθη του ποταμού», σε σκηνοθεσία Ματέους Φαρίας και Ένοκ Καρβάλιου. Οι δύο ηθοποιοί διακρίθηκαν για τη φυσικότητα των ερμηνειών τους και τη σχέση που αναπτύσσουν οι χαρακτήρες τους στην οθόνη.

Η Αρίσα Σασάκι κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στον «Τιτανικό Ωκεανό» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Η ίδια ταινία απέσπασε και το βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος, χάρη στη σκηνογραφία, τα κοστούμια και την ιδιαίτερη εικόνα της. Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην Εβίτα Ανδριοπούλου για τη συμμετοχή της στην ταινία της Ζακλίν Λέντζου.

Στο Meet the Neighbors+, το βραβείο Σκηνοθεσίας κέρδισε ο Αμπντάλαχ Αλ-Κατίμπ για το «Χρονικό μιας πολιορκίας». Η ταινία αντλεί υλικό από πραγματικά περιστατικά στη ζωή Παλαιστινίων και παρουσιάζει την προσπάθειά τους να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους μέσα στον πόλεμο.

Το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού μοιράστηκαν οι Αλεξίς Μανεντί και Γιούλιαν Σβιεζέφσκι για την ταινία «Σάρκα και βενζίνη» του Πιερ Λε Γκαλ. Η ιστορία παρακολουθεί δύο άνδρες που αναπτύσσουν μια ερωτική σχέση, ενώ οι απαιτήσεις της εργασίας τους δυσκολεύουν την κοινή τους ζωή.

Καλύτερη Ηθοποιός αναδείχθηκε η Μαρία Πετρόβα για την ταινία «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου. Στην πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση, η νεαρή πρωταγωνίστρια υποδύεται την 11χρονη Ίρις, ένα κορίτσι που προσπαθεί να μη χάσει ξανά την επαφή με τον αποξενωμένο πατέρα του.

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε επίσης στη «Σάρκα και βενζίνη».

Οι διακρίσεις του Film Forward

Στο Film Forward, ο Ρομπ Ράις απέσπασε τον Αργυρό Αλέξανδρο Σκηνοθεσίας για την ταινία «Ponderosa», με την επιτροπή να ξεχωρίζει τον ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης και τις σκηνοθετικές επιλογές του.

Ο Αλέξης Καλοφωλιάς κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ταινία «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα. Η ερμηνεία του διακρίθηκε για την αμεσότητα και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει τον χαρακτήρα του.

Το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού κέρδισε η Αλέξις Μπλέντελ για το «Ponderosa». Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ο σκηνοθέτης, ο οποίος μίλησε για τη σημασία της παρουσίας της στην ταινία.

Το βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στα «Σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη, μια δημιουργία που χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές εικόνας για να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν.

Τα βραβεία κοινού και οι ελληνικές ταινίες που ξεχώρισαν

Πέντε ταινίες κέρδισαν τα Βραβεία Κοινού Fischer, έπειτα από την ψηφοφορία των θεατών του Φεστιβάλ.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Arrivals νίκησε ο «Νεοφερμένος» του Λούις Πάξτον, ενώ στο Meet the Neighbors+ το κοινό επέλεξε το «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη.

Στο Film Forward το αντίστοιχο βραβείο πήρε «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα. Στο Επίσημο Πρόγραμμα διακρίθηκε η ταινία «Μαθαίνοντας να αναπνέεις κάτω από το νερό» της Ρεμπέκα Φόρτσουν, ενώ το Βραβείο Κοινού «Μιχάλης Κακογιάννης», για ελληνική ταινία, απονεμήθηκε στο «Apart» της Στελάνας Κληρή.

Διακρίσεις απέσπασαν και δύο ταινίες από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου. Το βραβείο FIPRESCI του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στην ταινία «Στην όχθη του ποταμού», ενώ το βραβείο για ελληνική ταινία κέρδισε «Το δέντρο του Ιούδα».

Τα ειδικά βραβεία της διοργάνωσης

Το βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από 2.000 ευρώ, κέρδισε το «Τέτρις – Η Ενηλικίωση» του Θωμά Σίδερη. Η δημιουργία αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού που μεγαλώνει στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980 και βιώνει κακοποίηση. Ειδική Μνεία απέσπασε το «Ράδιο Ουτοπία, Ράδιο Κιβωτός: Η αυτοδιαχείριση στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης» της Ζηνοβίας Σαπουνά.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema, τον Χρυσό Αλέξανδρο κέρδισε το «Sunset Motel» του Ζιλ Ζομπέν. Η επιτροπή τίμησε τον τρόπο με τον οποίο το έργο χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να δημιουργήσει μια διαφορετική εμπειρία για το κοινό. Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο «Yesterday Maybe» του Ματιέ Φαν Έεκχαουτ.

Το βραβείο Mermaid, που αφορά ταινίες ΛΟΑΤΚΙΑ+ θεματικής, απονεμήθηκε στους «Ελέφαντες στην ομίχλη» του Αμπινάς Μπίκραμ Σαχ. Ειδικές Μνείες έλαβαν οι ταινίες «Σάρκα και βενζίνη» του Πιερ Λε Γκαλ και «Masc» του Μπέρτιλ Νίλσον.

Το Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank κέρδισε η ταινία «Stand Up» του Μάρι Σάντερς, η οποία ασχολείται με ζητήματα αναπηρίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η ίδια δημιουργία απέσπασε και το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο παρέδωσε ο βουλευτής Ευστράτιος Σιμόπουλος.

Το βραβείο Smart7 απονεμήθηκε στον «Επισκέπτη» του Βιτάουτας Κάτκους, μια ταινία που εξερευνά τη νοσταλγία, τη μετανάστευση και τη σχέση των ανθρώπων με τους τόπους όπου μεγάλωσαν.

Στον τομέα της μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης βράβευσε τους Ενρίκο Άσκολι και Σελέστ Τουέν για την ταινία «Η χρυσή εποχή». Οι δύο συνθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν τη μουσική της επόμενης ταινίας τους με συμφωνική ορχήστρα, με κάλυψη εξόδων συνολικού ύψους 20.000 ευρώ.

Από τα βραβεία της ΕΡΤ, εκείνο της Πρωτότυπης Μουσικής απονεμήθηκε στον Άλεξ Γουέστον για το «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου. Η ΕΡΤ τίμησε επίσης «Το δέντρο του Ιούδα», την ελληνική ταινία που επέλεξαν οι κριτικοί της FIPRESCI.

Οι υπόλοιπες ελληνικές διακρίσεις

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη τιμήθηκε με το βραβείο New Vision Award του ΕΚΚΟΜΕΔ για τον «Τιτανικό Ωκεανό», το οποίο συνοδεύεται από 6.000 ευρώ. Το Location Award, αξίας 2.000 ευρώ, κέρδισε ο Μανώλης Κανδαλολέων για τις τοποθεσίες της ταινίας «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη.

Η ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου απέσπασε ακόμη το βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, καθώς και το βραβείο WIFT GR, που αναγνωρίζει τη γυναικεία δημιουργική παρουσία στον κινηματογράφο.

Το βραβείο Φίνος Φιλμ απονεμήθηκε στο «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου. Η επιτροπή ξεχώρισε την ταινία για τη φυσικότητα της αφήγησης και τη δύναμη των ερμηνειών της.

Η Επιτροπή Νεότητας, την οποία αποτελούν φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βράβευσε ως Καλύτερη Ταινία το «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη. Το Ειδικό Βραβείο της ίδιας επιτροπής πήρε ο «Τιτανικός Ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου επέλεξε ως καλύτερη ελληνική ταινία τα «Σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη, εκτιμώντας τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει αρχειακό υλικό με στοιχεία μυθοπλασίας.

Τέλος, το βραβείο Crew United απονεμήθηκε στον Χρήστο Χουλιάρα για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Το δέντρο του Ιούδα». Η διάκριση συνοδεύεται από πενταετή δωρεάν συνδρομή στην επαγγελματική πλατφόρμα Crew United.