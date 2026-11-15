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Ζεφύρι: «Δεν είχα πού αλλού να πετάξω τις στάχτες», είπε η 34χρονη Ρομά για τη φονική πυρκαγιά

15/11/2026 - 20:28 | | 2 λεπτά ανάγνωση
Ζεφύρι: «Δεν είχα πού αλλού να πετάξω τις στάχτες», είπε η 34χρονη Ρομά για τη φονική πυρκαγιά
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Τη δική της εξήγηση για τις στάχτες που κατέληξαν στο υπόγειο του κτιρίου στο Ζεφύρι, όπου ξέσπασε η φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες, έδωσε η 34χρονη Ρομά κατά την κατάθεσή της στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής. Η γυναίκα υποστήριξε ότι η ίδια ζήτησε από την κόρη της να μεταφέρει τις στάχτες της σόμπας στον συγκεκριμένο χώρο, όπου η οικογένεια πετούσε και τα σκουπίδια της.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσαν το υπόγειο για αυτόν τον σκοπό. Η 34χρονη ισχυρίστηκε ότι η απόρριψη της στάχτης αποτελούσε καθημερινή συνήθεια και ότι ανάλογα ενεργούσαν και άλλοι κάτοικοι της περιοχής.

Ζεφύρι: «Δεν είχα πού αλλού να πετάξω τις στάχτες», είπε η 34χρονη Ρομά για τη φονική πυρκαγιά

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω»

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι τη ρώτησαν για ποιον λόγο επέλεγε να αφήνει στάχτες και κάρβουνα σε έναν κλειστό χώρο, στον οποίο υπήρχαν συγκεντρωμένα σκουπίδια.

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου», απάντησε η 34χρονη.

Η γυναίκα εξήγησε επίσης ότι συνήθως μετέφερε μόνη της τις στάχτες στο υπόγειο. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου ζήτησε από τα παιδιά της να αναλάβουν τη συγκεκριμένη δουλειά, καθώς, όπως υποστήριξε, έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, το οποίο ήταν άρρωστο.

«Πάντα τα πέταγα εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν ήταν σήμερα το πρωί, γιατί ήταν άρρωστο το 1,5 έτους βρέφος μου», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Ζεφύρι: «Δεν είχα πού αλλού να πετάξω τις στάχτες», είπε η 34χρονη Ρομά για τη φονική πυρκαγιά

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ζούσε η οικογένεια

Η 34χρονη περιέγραψε ακόμη τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειάς της, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως είπε, για να βλέπουν μέσα στους χώρους χρησιμοποιούσαν τους φακούς από τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ για να ζεσταίνονται άναβαν σόμπα.

Στο τέλος της κατάθεσής της, η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία. Υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό και εξέφρασε τη στενοχώρια της για όσα συνέβησαν.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρόμοια ήταν όσα υποστήριξαν και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 16 και 13 ετών, κατά τη δική τους εξέταση.

Η 34χρονη και οι δύο κόρες της οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

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