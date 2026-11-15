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Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά» – Το μήνυμα στην κόρη της για τα γενέθλιά της!

15/11/2026 - 21:25 | | 3 λεπτά ανάγνωση
Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά» - Το μήνυμα στην κόρη της για τα γενέθλιά της!
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Τα όγδοα γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου η μικρότερη κόρη της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, Ηλέκτρα, με την ηθοποιό να της αφιερώνει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της κόρης της, αλλά και μια εικόνα από την ημέρα που γεννήθηκε, πριν από οκτώ χρόνια. Μαζί με τις φωτογραφίες δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο, στο οποίο περιγράφει τον χαρακτήρα της Ηλέκτρας, τη μεγάλη της αγάπη για τη μουσική και όσα έχει προσφέρει στην οικογένειά τους.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά» - Το μήνυμα στην κόρη της για τα γενέθλιά της!

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Η συγκινητική υπόσχεση στην κόρη της

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της Ηλέκτρας με το τραγούδι, αποκαλύπτοντας πως η μικρή λατρεύει τους Queen και τον Μάικλ Τζάκσον. Μάλιστα, γνωρίζει απέξω τους στίχους αγαπημένων τραγουδιών της και συνηθίζει να έχει συνεχώς δίπλα της ένα ραδιόφωνο.

Ωστόσο, το πιο προσωπικό σημείο της ανάρτησης ήταν η εξομολόγηση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου για τον ρόλο της ως μητέρας. Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αναρωτιέται αν αξίζει να είναι η μαμά της Ηλέκτρας, ενώ της υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να προσπαθεί για έναν καλύτερο κόσμο.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά» - Το μήνυμα στην κόρη της για τα γενέθλιά της!

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«8 χρόνια μαζί Ηλέκτρα μου…

8 χρόνια ακατάπαυστης μουσικής.
Τραγουδάς από τότε που κατάλαβες ότι μπορείς.
Ξυπνάς και κοιμάσαι με το ραδιόφωνο
(ναι, είμαστε analogue) στο προσκεφάλι σου.
Αγαπάς τους Queen και τον MJ και ξέρεις απ’εξω όλους τους στίχους του Bohemian Rhapsody και του Man in the mirror.
Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά σου, θαύμα της φύσης, αυτό που ξέρω είναι ότι έφερες στη ζωή μας την ισορροπία με ένα μαγικό τρόπο.
Σ’ αγαπώ και κάθε χρόνο σου υπόσχομαι ότι δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ να κάνω τον κόσμο πιο ασφαλή και πιο δίκαιο για σένα.
Χρόνια υπέροχα ζωή μου»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά» - Το μήνυμα στην κόρη της για τα γενέθλιά της!

Η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Φώτη Μπενάρντο

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο μουσικός Φώτης Μπενάρντο είναι μαζί από το 2013 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2016, απέκτησε την πρώτη του κόρη, Λυδία.

Η δεύτερη κόρη τους, Ηλέκτρα, γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2018 και συμπλήρωσε φέτος τα οκτώ της χρόνια. Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση της μητέρας της, έχει ήδη αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική, ακολουθώντας τα ενδιαφέροντα των γονιών της.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά» - Το μήνυμα στην κόρη της για τα γενέθλιά της! Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Δεν ξέρω αν σου αξίζω για μαμά» - Το μήνυμα στην κόρη της για τα γενέθλιά της!

Ο Φώτης Μπενάρντο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της μουσικής ως ντράμερ και παραγωγός. Συμμετέχει στους Nightfall και είναι τραγουδιστής των SixforNine, ενώ η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έχει ασχοληθεί τόσο με την υποκριτική όσο και με το τραγούδι.

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