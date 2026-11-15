Θάνος Καληώρας για Φώσκολο: «Είχαμε 80% τηλεθέαση και αν πέφταμε λίγο, μας έγραφε “προσέξτε πολύ”»

Για τα εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης του «Καλημέρα Ζωή» και τις αυστηρές απαιτήσεις του Νίκου Φώσκολου μίλησε ο Θάνος Καληώρας, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και μια μικρή πτώση στα νούμερα ήταν αρκετή για να προκαλέσει την αντίδραση του δημιουργού της σειράς. Ο ηθοποιός θυμήθηκε την εποχή που η καθημερινή τηλεοπτική παραγωγή άγγιζε το 80% σε τηλεθέαση, αλλά και τα σημειώματα που έστελνε ο Φώσκολος όταν τα ποσοστά υποχωρούσαν.

Ο Θάνος Καληώρας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, τη συνεργασία του με τον Νίκο Φώσκολο, αλλά και την προσωπική του ζωή. Αναφέρθηκε ακόμη στην απώλεια της πρώην συζύγου του, Τζέσυς Παπουτσή, στην οικογένειά του και στον φόβο που αισθάνεται για το πέρασμα του χρόνου.

Θάνος Καληώρας: Τα σημειώματα του Φώσκολου για την τηλεθέαση

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι ο Νίκος Φώσκολος του πρότεινε να συμμετάσχει στο «Καλημέρα Ζωή» το 1994, κατά τη δεύτερη χρονιά προβολής της σειράς. Έμεινε στην παραγωγή για περίπου πεντέμισι χρόνια, με τη συμμετοχή του να συμβάλλει σημαντικά στην αναγνωρισιμότητά του στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Μιλώντας για τον δημιουργό της σειράς, ο Θάνος Καληώρας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία τους. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ο Φώσκολος ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, κυρίως σε ό,τι αφορούσε την απόδοση των διαλόγων. Δεν ήθελε οι ηθοποιοί να παραλείπουν ούτε μία λέξη από το κείμενό του.

«Ήταν αυστηρός, απαιτητικός, αλλά πάνω από όλα επαγγελματίας. Ήταν δύσκολος ο λόγος του, δεν ήθελε να κόβεις τίποτα, ήθελε να είναι ακριβής ο λόγος. Πάρα πολύ δύσκολο».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην τεράστια επιτυχία της σειράς, εξηγώντας πως τα υψηλά ποσοστά δεν σήμαιναν ότι ο Φώσκολος ήταν πάντα ικανοποιημένος. Αντιθέτως, παρακολουθούσε στενά την τηλεθέαση και έστελνε προειδοποιητικά σημειώματα ακόμη και όταν σημειωνόταν μια μικρή πτώση.

«Είχαμε τηλεθέαση μέχρι 80%. Έτσι και πέφταμε λίγο, υπήρχε σημείωμα ότι έπεσε η σειρά “προσέξτε πάρα πολύ, κάτι πρέπει να κάνετε”».

Ο Θάνος Καληώρας σχολίασε επίσης την αντιμετώπιση που είχαν εκείνη την εποχή οι ηθοποιοί που συμμετείχαν σε καθημερινές τηλεοπτικές σειρές. Όπως εξήγησε, δεν καταλάβαινε γιατί μια τέτοια συνεργασία μπορούσε να ταυτίσει έναν ηθοποιό με συγκεκριμένους ρόλους και να επηρεάσει την εικόνα του στον χώρο.

«Το μόνο πράγμα που με φοβίζει είναι ο θάνατος»

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή όταν ο Θάνος Καληώρας μίλησε για τη σχέση του με τον χρόνο και τη γήρανση. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν έχει συμφιλιωθεί με την ηλικία του, καθώς εξακολουθεί να αγαπά τη δουλειά του και να θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στη σκηνή.

«Με φοβίζει το πέρασμα του χρόνου, γιατί έχω μεγαλώσει αρκετά και όσο μεγαλώνω έχω τέτοια επιθυμία για τη δουλειά που κάνω και αυτό με φέρνει σε ένα δίλημμα. Πόσο θα πάει; Μέχρι πού θα πάει; Δεν είμαι συμφιλιωμένος με την ηλικία μου, αλλά είναι η ηλικία μου όπως και να το κάνουμε. Το τέλος με φοβίζει. Το μόνο πράγμα που με φοβίζει είναι ο θάνατος».

Για την προσωπική του ζωή, πάντως, ο ηθοποιός δήλωσε ικανοποιημένος, εξηγώντας ότι έχει βρει την ηρεμία του και καταφέρνει να συνδυάζει την οικογένεια με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

«Στην προσωπική μου ζωή πήγαν τα πράγματα πολύ ωραία. Έχω μια ηρεμία, εφόσον κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ. Υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει μια συμπόρευση η καλλιτεχνική με την προσωπική μου ζωή».

Η Τζέσυ Παπουτσή και η σημερινή του σύζυγος

Ο Θάνος Καληώρας μίλησε με συγκίνηση για την Τζέσυ Παπουτσή, με την οποία υπήρξαν παντρεμένοι και απέκτησαν έναν γιο. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 2018, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που την αγαπούσαν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην απώλειά της, λέγοντας ότι ο θάνατός της ήρθε πολύ νωρίς. Παράλληλα, μίλησε με υπερηφάνεια για το παιδί του και την εγγονή του, στην οποία έδωσε ο ίδιος το όνομα Τζέσυ, τιμώντας έτσι τη μνήμη της πρώην συζύγου του.

«Ποιος δεν θα καμάρωνε για ένα παιδί σαν το δικό μου; Ένα χρυσάφι, ένα διαμάντι. Την εγγονή μου τη βάφτισα εγώ και της έδωσα το όνομα Τζέσυ».

Αναφερόμενος στην Τζέσυ Παπουτσή, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη θλίψη του για τον πρόωρο χαμό της.

«Έκλεισαν 8 χρόνια από τον θάνατό της. Δεν γράφει καλά, όπως και να το κάνεις. Είναι κάτι που είναι βαρύ. Ήρθε πολύ γρήγορα για αυτήν και πολύ δυσάρεστο».

Ο Θάνος Καληώρας αποκάλυψε επίσης ότι η Τζέσυ Παπουτσή είχε προλάβει να γνωρίσει τη σημερινή του σύζυγο, Θωμαΐδα, πριν φύγει από τη ζωή, κάτι που ο ίδιος θυμάται με ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα.

«Είναι πολύ όμορφο και ευχάριστο που η Τζέσυ γνώρισε την τωρινή μου σύζυγο».