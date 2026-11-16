Ο θείος του 23χρονου άτυχου πυροσβέστη, Γιώργο Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σβήσει φωτιά σε κτίριο στο Ζεφύρι μίλησε στο «Πρωινό».

«Ο γιος μου τον βάπτισε τον Γιώργο. Ο Γιώργος τελείωσε τις σπουδές του, γιατί είχε περάσει Πανελλαδικές εξετάσεις, ορκίστηκε τον Ιούνιο στην Πτολεμαΐδα και μετά τον έστειλαν στην Αθήνα. Δηλαδή, πριν δυο-τρεις μήνες είχε τελειώσει τη σχολή. Στη συνέχεια, είχε δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις φέτος, είχε περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του με καλύτερα δεδομένα, να το πω έτσι. Αλλά να εκφέρω ένα παράπονο, ότι οι γονείς έφυγαν μόνοι τους από την Καστοριά με το αυτοκίνητο, με ένα τόσο τραγικό γεγονός. Μια μητέρα και ένας πατέρας, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα μπορούν να ταξιδέψουν με το Ι.Χ τους, πεντακόσια χιλιόμετρα, για να πάνε να δούνε το νεκρό τους παιδί. Δυστυχώς, κανείς δεν φρόντισε. Και η αδερφή του Γιώργου, του θανόντος, σπουδάζει στη Γερμανία, κάνει μεταπτυχιακό και ψάχνει να βρει εισιτήριο για να έρθει στην Ελλάδα και εδώ πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το κράτος.

Γιατί ωραία λέμε ήρωες, λέμε όλα καλά, για το κράτος μπορεί να μείνει στα χαρτιά ήρωας, για εμάς είναι αθάνατα τα παιδιά αυτά και ο Γιώργος και ο άλλος. Στις ψυχές μας θα μείνουν αθάνατοι για μια ζωή. Κανένας δεν πάει να κάνει ένα τόσο επικίνδυνο επάγγελμα, αν δεν το αγαπάει. Το θέμα (είναι ότι) χάσαμε ένα παλικάρι και οτιδήποτε και να πούμε είναι τραγικό και η θλίψη είναι ανείπωτη. Ζήτησε ο πατέρας να πάει και στο χώρο που έγινε το συμβάν. Εμείς στα σπίτια μας να βγάλουμε κάτι σκουπίδια έξω και πρόστιμο θα φάμε και θα μας στείλουν και τον Εισαγγελέα ή τα χόρτα που κόψαμε από το κήπο. Εκεί τους Ρομά κάνουν ό,τι θέλουν. Ανεξέλεγκτα γιατί δεν τα βγάζουν αυθαίρετα τα κτίρια αυτά; Γιατί δεν τα γκρεμίζουν; Γιατί δημιουργούν προβλήματα; Σήμερα σκοτώθηκε ένα παιδί μπράβο, να μην σκοτωθεί κανείς βέβαια από εδώ και στο εξής, να είναι το τελευταίο το αίμα που χύθηκε σε αυτό το σημείο και θα πρέπει να τα ακούσει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός».