Καιρός: Βροχές και καταιγίδες προ των πυλών, υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεκινά σήμερα η εβδομάδα, ενώ σταδιακά υποχωρεί και η αφρικανική σκόνη. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με την Αττική να διατηρεί διαφορετική εικόνα, καθώς προβλέπονται συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, οι βροχές θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και θα επεκταθούν σταδιακά σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Από νωρίς το πρωί, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Καθώς θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας από το απόγευμα τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Στην Κρήτη υπάρχει επίσης πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες. Την ίδια στιγμή, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας παρουσιάζει υποχώρηση, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις της στην ατμόσφαιρα να αναμένονται σε χαμηλά επίπεδα.

Θερμοκρασία: Έως 21 βαθμούς Κελσίου

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές και θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στις συνηθισμένες τιμές του Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, οι θερμοκρασίες ανά περιοχή θα είναι:

Δυτική Μακεδονία: Από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 4 έως 16 βαθμούς.

Ήπειρος: Από 8 έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλία: Από 7 έως 20 βαθμούς.

Κεντρικά ηπειρωτικά: Από 5 έως 21 βαθμούς.

Πελοπόννησος: Από 5 έως 20 βαθμούς.

Κρήτη: Από 6 έως 21 βαθμούς.

Επτάνησα: Από 10 έως 19 βαθμούς.

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: Από 5 έως 17 βαθμούς.

Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς, φτάνοντας τα 3 με 4 μποφόρ.

Στα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτικούς. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με νεφώσεις, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν και τις ανατολικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.