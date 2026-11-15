The Voice: Διαγωνιζόμενη συγκίνησε μιλώντας για τον Μαζωνάκη – «Με έφερε εδώ χωρίς να το ξέρει»

Μια ιδιαίτερα προσωπική ιστορία για τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Μάσα στη σκηνή του The Voice, το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Η διαγωνιζόμενη αποκάλυψε πως ο γνωστός τραγουδιστής, χωρίς να το γνωρίζει, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αγάπη της για την ελληνική μουσική και την απόφασή της να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Η εξομολόγησή της ήρθε όταν οι τέσσερις coaches της ζήτησαν να ερμηνεύσει ακόμη ένα κομμάτι. Η Μάσα επέλεξε το «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη, προκαλώντας την αντίδραση της Πάολας, η οποία αντιλήφθηκε πόσο σημαντικός ήταν για εκείνη ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης.

«Τον αγαπούσες πολύ τον Γιώργο…», της είπε η τραγουδίστρια, δίνοντας στη διαγωνιζόμενη την ευκαιρία να εξηγήσει τη σχέση της με τα τραγούδια του.

The Voice: Η ιστορία της Μάσας με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Μάσα γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2004, όταν ήταν μόλις 13 με 14 ετών. Τότε άκουσε για πρώτη φορά ένα ελληνικό τραγούδι, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα ή τους καλλιτέχνες της χώρας. Η φωνή που άκουσε της έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, ώστε θέλησε αμέσως να μάθει ποιος τραγουδούσε.

Όταν πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, άρχισε να ανακαλύπτει την ελληνική μουσική. Μάλιστα, η γνωριμία αυτή την οδήγησε σε μια ιδιαίτερη παιδική ευχή, καθώς ονειρεύτηκε να πραγματοποιήσει κάποτε τον γάμο της με ελληνικά στοιχεία.

Όπως εξομολογήθηκε:

«Το 2004, ήμουν 13-14 χρονών και για πρώτη φορά άκουσα ελληνικό τραγούδι. Μου άρεσε τόσο πολύ, δεν ήξερα ελληνικά, δεν ήξερα Έλληνες τραγουδιστές. Ρώτησα ποιός είναι αυτός ο τραγουδιστής και μου είπαν ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από τότε, σαν μικρό κορίτσι, έκανα μια μικρή ευχή.

Είπα ότι “θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στιλ”. Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στιλ. Ο Γιώργος, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ».

Η επιθυμία της τελικά πραγματοποιήθηκε, αφού η Μάσα ζει πλέον στην Κύπρο και ο γάμος της έγινε με κυπριακά και ελληνικά στοιχεία. Η ίδια συνέδεσε τη μουσική της πορεία με εκείνο το πρώτο άκουσμα, εξηγώντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτέλεσε την αφορμή για να γνωρίσει έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο.

Η αναφορά της στον τραγουδιστή προκάλεσε συγκίνηση στους coaches, καθώς η διαγωνιζόμενη περιέγραψε πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει τη ζωή ενός ανθρώπου ένα τραγούδι, ακόμη κι αν ο καλλιτέχνης δεν το μάθει ποτέ.

Η τελική επιλογή της Μάσας

Μετά την προσωπική της εξομολόγηση και την ερμηνεία του τραγουδιού, η Μάσα κλήθηκε να αποφασίσει με ποιον coach θα συνεχίσει την πορεία της στο The Voice.

Παρότι η συζήτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε από την Πάολα, η διαγωνιζόμενη επέλεξε τελικά να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.