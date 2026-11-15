Κατερίνα Λέχου: «Παλιά αυτομαστιγωνόμουν, τώρα μου δίνω άφεση»

Για την αυστηρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τον εαυτό της επί χρόνια και την απόφασή της να πάψει να τον κρίνει τόσο σκληρά μίλησε η Κατερίνα Λέχου. Η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε πως στο παρελθόν αυτομαστιγωνόταν για τις επιλογές της, όμως πλέον έχει μάθει να δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση στον εαυτό της.

Με αφορμή τη νέα σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν», που προβάλλεται στο ERTFLIX, η Κατερίνα Λέχου παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Reallife» και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου. Εκτός από την προσωπική της διαδρομή, μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της και αποκάλυψε ποιο στοιχείο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό στον γάμο τους.

Κατερίνα Λέχου: «Τώρα μου δίνω άφεση»

Η ηθοποιός εξήγησε ότι για πολλά χρόνια ήταν εξαιρετικά απαιτητική απέναντι στον εαυτό της. Σήμερα, ωστόσο, προσπαθεί να αντιμετωπίζει με περισσότερη επιείκεια όσα έκανε στο παρελθόν, αναγνωρίζοντας πως κάθε απόφαση συνδέεται με τις δυνατότητες και τις συνθήκες της συγκεκριμένης στιγμής.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να είναι αυστηρή με τον εαυτό της, απάντησε:

«Εξαιρετικά. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, αυτομαστιγωνόμουν. Τώρα όχι τόσο πολύ. Τώρα μου δίνω άφεση. Έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου αφού τόσο μπορούσε, εκείνη τη στιγμή, τόσο έκανε. Τόσο αντιλήφθηκε, τόσο έκανε».

Η Κατερίνα Λέχου αναφέρθηκε και στο πέρασμα του χρόνου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια περίοδος της ζωής της στην οποία θα ήθελε απαραίτητα να επιστρέψει. Πιστεύει ότι τα πράγματα συμβαίνουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ενώ θεωρεί πως τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας επηρεάζουν καθοριστικά την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου.

«Δεν νομίζω ότι θα είχα καταφέρει κάτι νωρίτερα. Τα πράγματα συμβαίνουν νομοτελειακά στον χρόνο που πρέπει να συμβούν. Αυτό που μας σμιλεύει είναι η παιδική μας ηλικία, μέχρι πέντε έξι ετών. Τώρα, από αυτή την ηλικία, δεν έχω μνήμες».

Το χιούμορ στον γάμο της

Η συζήτηση στράφηκε και στην προσωπική ζωή της ηθοποιού, με αφορμή το γεγονός ότι εκείνη ήταν που έκανε πρόταση γάμου στον σύζυγό της.

Η Κατερίνα Λέχου αποκάλυψε ότι αυτό που εξακολουθεί να εκτιμά στη σχέση τους είναι πως, παρά το πέρασμα των χρόνων, δεν έχουν χάσει το χιούμορ τους. Όπως εξήγησε, το γέλιο τούς βοηθά να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αρκεί να συμμετέχουν και οι δύο σε αυτό.

«Το ότι δεν έχουμε χάσει το χιούμορ μας. Γελάμε. Αλλά αυτό θέλει και τους δύο. Και να παίζεις καλή μπαλίτσα, είτε το παράγεις το χιούμορ είτε το γυρίζεις πίσω. Αποσυμφορίζει πάρα πολύ την καθημερινότητα και το δύσκολο της ιστορίας».

Όταν, μάλιστα, η δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς θα χαρακτήριζε τον σύζυγό της με δύο λέξεις, η ηθοποιός έδωσε μια σύντομη απάντηση:

«Μάνος Μου».