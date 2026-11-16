Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» εξομολογήθηκε πως δεν πέρασε πολύ καλά το Σαββατοκύριακο. Τι συνέβη; Τον έγραψαν για παράνομη στάθμευση και θα πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του.



Δημήτρης Ουγγαρέζος: Φανταστικά πέρασα. Έφαγα μια κλησάρα και πρέπει να παραδώσω άδεια και δίπλωμα

Γιώργος Λιάγκας: Γιατί;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Για στάθμευση, δεν είδα πουθενά πινακίδα, ούτε λωρίδα. Στον Άλιμο, θα πάω θέλω να είμαι νομοταγής.

Γιώργος Λιάγκας: Θα πας να το παραδώσεις; Και μετά πώς θα έρχεσαι εδώ;



Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ο Κεβόρ που είναι ο παραγωγός θα μου πληρώνει ταξί, δεν ξέρω αν στο είπα Κεβόρ.

Γιώργος Λιάγκας: Αν πεις πως είσαι δημοσιογράφος και είναι απαραίτητο για τη δουλειά σου.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν είμαι στην ΕΣΗΕΑ.

Γιώργος Λιάγκας: Ότι είσαι παρουσιαστής όμως.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Θα σου ΄λεγα τι θα μου πει ο αστυνομικός που είμαι παρουσιαστής και θέλω να πάω στη δουλειά μου.

Γιώργος Λιάγκας: Όχι βρε παιδιά τι λέτε τώρα; Εννοείται πως μπορεί να τη γλιτώσεις. Υπάρχουν ενστάσεις.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ένσταση θα κάνω.