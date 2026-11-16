Σε μία ανατριχιαστική αποκάλυψη προχώρησε γνωστός ηθοποιός μιλώντας στους δημοσιογράφους καθώς έχει ήδη έτοιμο τον τάφο του. Όπως είπε έχει φτιάξει τον τάφο του στο κοιμητήριο των Μεγάρων και μάλιστα μπήκε και μέσα για να δει αν είναι άνετος. Δείτε τι άλλο αποκάλυψε ο καταξιωμένος ηθοποιός αφήνοντας όλους άφωνους με τις δηλώσεις του περί θανάτου του.

«Έχω μεγαλώσει και εγώ λίγο. Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων», είπε ο Πέτρος Ξεκούκης. Και συνέχισε: «Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί. Ξάπλωσα μέσα και τον θεώρησα λίγο στενό και του λέω “γιατί τον έκανες τόσο στενό;”.

Δεν βολευόμουν. Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Τον πήρα στην πρώτη σειρά, για να είμαι μπροστά να βλέπω όλους του άλλους που θα περνάνε μέσα. Είναι έτοιμος, έχει λευκό μάρμαρο Πεντέλης».