Την κυριαρχία του στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη του Σαββατοκύριακου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ο Νίκος Μάνεσης, ο οποίος την Κυριακή κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τις ανταγωνιστικές εκπομπές.

Συγκεκριμένα, στο γενικό σύνολο η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha σημείωσε μέσο όρο 19,3%, εξασφαλίζοντας την πρωτιά με διαφορά 8,6 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη θέση.

Ακολούθησε το «Ρεπορτάζ στις 10» με 10,7%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Mega Non Stop» με 10,1%. Το «For You» συγκέντρωσε 8,5%, το «Μια Ελλάδα παρέα» περιορίστηκε στο 4,3%, ενώ στην τελευταία θέση της κατάταξης βρέθηκε το «Καλημέρα είπαμε;» με 3,1%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο δυναμικό κοινό, όπου ο Νίκος Μάνεσης διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με 13,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «For You», το οποίο σημείωσε 10%.

Το «Ρεπορτάζ στις 10» κατέγραψε 7,4%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Mega Non Stop» με 7,2%. Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Μια Ελλάδα παρέα» με 3,9% και το «Καλημέρα είπαμε;» με 3,8%.

Τα αποτελέσματα της Κυριακής επιβεβαιώνουν την ισχυρή παρουσία της εκπομπής του Alpha στην πρωινή ζώνη, με τον Νίκο Μάνεση να καταγράφει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό στο γενικό σύνολο από ορισμένους εκ των βασικών ανταγωνιστών του.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Γενικό σύνολο

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 19,3%

Ρεπορτάζ στις 10 – 10,7%

Mega Non Stop – 10,1%

For You – 8,5%

Μια Ελλάδα παρέα – 4,3%

Καλημέρα είπαμε; – 3,1%

Νεανικό κοινό

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 13,3%

For You – 10%

Ρεπορτάζ στις 10 – 7,4%

Mega Non Stop – 7,2%

Μια Ελλάδα παρέα – 3,9%

Καλημέρα είπαμε; – 3,8%