Η εβδομάδα ξεκίνησε λίγο δύσκολα για την Ανθή Βούλγαρη καθώς κάτι έκτακτο συνέβη το βράδυ της Κυριακής και χρειάστηκε να μείνει εκτός της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος καλημέρισε τους τηλεθεατές και αναφέρθηκε στην απουσία της συμπαρουσιάστριάς του. «Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», εξήγησε.