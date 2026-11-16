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Η εβδομάδα ξεκίνησε λίγο δύσκολα για την Ανθή Βούλγαρη καθώς κάτι έκτακτο συνέβη το βράδυ της Κυριακής και χρειάστηκε να μείνει εκτός της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας.
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος καλημέρισε τους τηλεθεατές και αναφέρθηκε στην απουσία της συμπαρουσιάστριάς του. «Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Η κυρία Βούλγαρη, ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», εξήγησε.
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