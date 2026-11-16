Η γνωστή τραγουδίστρια γέννησε και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Λίγους μήνες μετά ανακοίνωσε τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της ενώ αποκάλυψε τη σοβαρή επιπλοκή που είχε μετά τη γέννα.

Ο λόγος για τη ράπερ Στέφλον Ντον. Η 34χρονη τραγουδίστρια, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Βικτόρια Άλεν, αποκάλυψε στο περιοδικό People ότι στις 26 Απριλίου 2026 γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο ονόμασε Ντον Κλάες. Το μωρό γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό, ζυγίζοντας περίπου 3,4 κιλά. Είναι ήδη μητέρα ενός 17χρονου αγοριού, του Τζέιλεν ενώ επέλεξε να προστατεύσει την προσωπική της ζωή, κρατώντας τόσο την εγκυμοσύνη όσο και τη γέννηση του δεύτερου γιου της μακριά από τη δημοσιότητα.

Πίσω από την ευτυχισμένη αυτή εξέλιξη, ωστόσο, κρυβόταν μια εξαιρετικά δύσκολη εμπειρία. Όπως εξομολογήθηκε η Στέφλον Ντον, λίγο μετά τον τοκετό εμφάνισε επιλόχεια προεκλαμψία, μια σοβαρή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες επιπλοκές ακόμη και μετά τη γέννηση του παιδιού. Η τραγουδίστρια παρουσίασε έντονο πρήξιμο στα πόδια, επικίνδυνα αυξημένη πίεση και σημαντικές δυσκολίες στην αναπνοή, ενώ διαπιστώθηκε συσσώρευση υγρού στους πνεύμονές της. Η κατάστασή της κρίθηκε τόσο σοβαρή, ώστε χρειάστηκε να παραμείνει τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της το νεογέννητο μωρό της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι γιατροί εξέτασαν το ενδεχόμενο εισαγωγής της στην Εντατική.

Στη διάρκεια της περιπέτειάς της διαπιστώθηκε επίσης σοβαρό πρόβλημα μούχλας στο σύστημα εξαερισμού του διαμερίσματος όπου διέμενε, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη ανησυχία για την αναπνευστική της κατάσταση. Μέσα από τη δημόσια εξομολόγησή της, η 34χρονη θέλησε να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περίοδο της λοχείας.

Όπως υπογράμμισε, η φροντίδα της μητέρας δεν πρέπει να περνά σε δεύτερη μοίρα μετά τη γέννηση ενός παιδιού, επισημαίνοντας ότι πολλές γυναίκες αγνοούν πως η προεκλαμψία μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και αφού ολοκληρωθεί ο τοκετός. Παρά τη δύσκολη εμπειρία, η Στέφλον Ντον δηλώνει πλέον ευγνώμων για την αποκατάσταση της υγείας της και για τον ερχομό του δεύτερου γιου της.