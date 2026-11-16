Οι πολεμικοί ανταποκριτές φεύγουν για το Μέτωπο 18 μέρες αργότερα

Έπρεπε να περάσουν πολλές μέρες από την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέμου για να εμφανιστούν οι πρώτοι πολεμικοί ανταποκριτές. Στις μέρες μας κάτι τέτοιο φαίνεται αδιανόητο αφού οι πόλεμοι πιά γίνονται και μέσα από ανταποκρίσεις των απεσταλμένων. Οι αντιμαχόμενοι μέσα από αυτούς επιχειρούν να περάσουν την προπαγάνδα τους.

Στα 1940 όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Δεν ήταν μόνο ο φόβος, που λογικό ήταν, για την έκβαση του πολέμου, όπως ομολόγησαν αργότερα πολλοί από τους πρωταγωνιστές. ‘Ήταν και τα πρωτόγονα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι απεσταλμένοι. Στην καλύτερη περίπτωση θα έπρεπε να βρουν μια τηλεγραφική ή ακόμα σπανιότερα τηλεφωνική γραμμή, ενώ στη χειρότερη θα έστελναν ένα γράμμα που πιθανότητα θα ήταν ξεπερασμένο ειδησεογραφικά όταν έφθανε στην εφημερίδα τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι πολεμικοί ανταποκριτές και φωτογράφοι έφυγαν από την Αθήνα όταν πια είχε αποκρουστεί η πρώτη ιταλική επίθεση, όταν οι εισβολείς είχαν υποχωρήσει στα σύνορα που υπήρχαν στις 28 Οκτωβρίου και το βασικότερο όταν ο ελληνικός στρατός θα ξεκινούσε την προέλασή του μέσα στο έδαφος της Αλβανίας απελευθερώνοντας περιοχές της Βορείου Ηπείρου.

Συνολικά 41 δημοσιογράφοι κάλυψαν δημοσιογραφικά τον πόλεμο με ανταποκρίσεις που άρχιζαν το απαραίτητο Κάπου στο μέτωπο…

Κι ήταν μια ανάσα για τις ίδιες τις εφημερίδες που μέχρι εκείνη την στιγμή λειτουργούσαν κάτω από τον ασφυκτικό κλοιό της λογοκρισίας. Τώρα οι απεσταλμένοι και οι εφημερίδες είχαν την πολεμική λογοκρισία αλλά αυτή ήταν ανεκτικότερη της προηγούμενης. Οι πένες ελευθερώθηκαν και μπορούσαν να γράψουν ελεύθερα για την τιτάνια προσπάθεια, αλλά και τη μάχη του απλού φαντάρου που είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τον εχθρό, αλλά και το κρύο.

Οι εφημερίδες με καταχωρήσεις … διαφήμισαν τους απεσταλμένους τους.

Οι πρώτοι πολεμικοί ανταποκριτές καθώς θα ακολουθούσαν και άλλοι ήταν οι:

Ευστάθιος Θωμόπουλος (Ακρόπολις)

Παύλος Παλαιολόγος, Νίκος Γιοκαρίνης (Αθηναϊκά Νέα, Ελεύθερον Βήμα)

Κώστας Τριανταφυλλίδης (Ασύρματος)

Γιώργος Ανδρουλιδάκης (Πρωΐα)

Κώστας Αθάνατος, Θόδωρος Δογάνης (Βραδυνή)

Θωμάς Μαλαβέτας (Έθνος)

Σπύρος Μελάς (στα 60 του χρόνια), Θεμιστοκλής Αμπουτζόπουλος (Καθημερινή)

Κώστας Ουράνης (Ελληνικό Μέλλον)

Σωτήρης Ματάντος (Τύπος)

Θα ακολουθούσαν και άλλοι: Π. Αγγελόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος, Σπύρος Αυλωνίτης, Σόλων Γρηγοριάδης, Δημήτριος Δεβετζής, Κώστας Δημάδης, Αλέκος Διάκος, Γεώργιος Δρόσος, Κώστας Ζαφειρόπουλος, Ανδρέας Ιωσήφ, Νίκος Καπιτσόγλου, Μάνος Καρελάς, Παντελής Καψής, Χρήστος Κολιάτσος, Γεράσιμος Κοσόλας, Πάνος Κούκης, Μιχάλης Κυριακίδης, Αλέκος Λιδωρίκης, Γεώργιος Λυδίας, Γιώργος Μανιατάκος, Πολύμερος Μοσχοβίτης, Επαμεινώνδας Μπαμπούρης, Στρατής Μυριβήλης, Τάκης Παπαγιαννόπουλος, Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Ρούσσος, Κώστας Σκαλτσάς, Γ. Ταχογιάννης, Δρόσος Τριανταφυλλάκος και μια γυναίκα, η Αδέλα Μέρλιν που έστειλνε ανταποκρίσεις στο Βήμα που τότε λεγόταν Αθηναϊκόν Βήμα.

Μαζί τους δύο Άγγλοι και ένας Αμερικανός οι Leland Stowe, Richard Dimbleby, Homer David

Θέατρο

1859: Πρεμιέρα του έργου του Αλεξάντρ Οστρόφσκι Γκρόζα (Καταιγίδα) στη Μόσχα.

1959: Πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη του μιούζικαλ Η μελωδία της ευτυχίας των Ρίτδαρντ Ρότζερς και Όσκαρ Χάμερσταϊν Β’. Θα συμπληρώσει 1443 παραστάσεις.

Λογοτεχνία

1835: Τα Αποσπάσματα από τις επιστολές προς τον Χένσλοου, μια συλλογή επιστολών του Κάρολου Δαρβίνου διαβάζονται στη Φιλοσοφική Εταιρεία του Κέιμπριτζ και αργότερα δημοσιεύονται σε φυλλάδιο.

1849: Ρωσικό δικαστήριο καταδικάζει τον Φιοντόρ Ντοστογέγσκι σε θάνατο για αντικυβερνητικές δραστηριότητες ως μέλος ριζοσπαστικής πνευματικής ομάδας. Η ποινή του αργότερα μετατρέπεται σε καταναγκαστικά έργα.

Μουσική

1900: Η Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας δίνει την εναρκτήρια συναυλία της υπό τη διεύθυνση του Φριτς Σιλ.

1908: Ο Αρτούρο Τοσκανίνι εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Διευθύνει την Άιντα του Τζουζέπε Βέρντι.

1957: Το βρετανικό δίκτυο BBC μεταδίδει την πρώτη μουσική εκπομπή με ποπ μουσική. Λέγεται Six-Five Special και παρουσιάζεται από το μικροσκοπικό λονδρέζικο μπαρ Coffe Bar 2i’s.

1973: Κυκλοφορεί το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ του Τζον Λένον με τίτλο Mind Games.

Διάφορα

1841: Ο Ναπολέων Γκουερίν δημιουργεί το πρώτο σωσίβιο κατασκευασμένο από φελλό.

1945: Ιδρύεται η Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών πιο γνωστό ως UNESCO.

Αθλητισμός

1969: Η Ελλάδα φθάνει περισσότερο κοντά από κάθε άλλη φορά κοντά στη πρόκρισή της σε ένα Μουντιάλ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Στο κρίσιμο αγώνα με τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι θέλει νίκη, αλλά έρχεται ισόπαλη 1-1. Το ελληνικό γκολ σημείωσε ο Μίμης Δομάζος. Για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής φορά ο Γιώργος Σιδέρης.

1983: Η Δανία κερδίζει την Ελλάδα στο ΟΑΚΑ με 2-0 και προκρίνεται στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Αγγλία που είναι στον ίδιο όμιλο αποκλείεται παρά τη νίκη της εκτός έδρας με 4-0 στο Λουξεμβούργο. Μετά το ματς Άγγλοι οπαδοί δημιουργούν επεισόδια. Η αστυνομία συλλαμβάνει 50 Άγγλους χούλιγκαν και φυλακίζει τους 13 από αυτούς.

1997: Κυκλοφορεί το πρώτο δελτίο ΤΖΟΚΕΡ.

2005: Τη παραπομπή των Χρήστου Τζέκου, Κατερίνας Θάνου και Κώστα Κεντέρη με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος σχετικά με το δηλωθέν τροχαίο της 18ης Αυγούστου 2004, εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ανδρέας Καραφλός. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «σκηνοθετημένο» το ατύχημα και τονίζει ότι οι δύο αθλητές ήθελαν να αποφύγουν τον έλεγχο ντόπινγκ και την άμεση εμφάνιση τους στην Πειθαρχική Επιτροπή.

2003: Ο 16χρονος Λιονέλ Μέσι κάνει ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα σε φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Πόρτο.