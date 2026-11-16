Τα ζώδια από την Άντα Λεούση: Νέες κατακτήσεις για Κριούς, δυσκολίες για Λέοντες

Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Δευτέρα 16/11/26, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ

Το βασικό γνώρισμα για τους περισσότερους από εσάς θα είναι η ένταση, ωστόσο δεν θα περάσετε και τόσο άσχημα, αφού κάτι θα αλλάξει στην ερωτική σας ζωή. Διακριθείτε στον εργασιακό σας χώρο με σίγουρες και ουσιαστικές κινήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ

Τα πράγματα θα είναι αρκετά καλά, αλλά δεν θα λείψουν κάποιες οικογενειακές ή οικονομικές στενοχώριες. Όπως και να έχει, μην αφήσετε να σας χαλάσουν την καλή σας διάθεση. Δείξτε υπομονή σε κάποιους νέους συνεργάτες σας, που αργότερα θα σας βοηθήσουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα έχετε όλα τα περιθώρια να περάσετε ευχάριστα και να ανακαλύψετε νέες συντροφιές, όμως μην αμελήσετε τις ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις σας. Για να νιώσετε καλύτερα, βελτιώστε τις συνθήκες στον επαγγελματικό χώρο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αποφύγετε τις υπερβολές και τις μεγάλες υποσχέσεις που αδυνατείτε να υλοποιήσετε. Δείτε την πραγματικότητα ως έχει και μην πιέσετε τους δικούς σας ανθρώπους. Βρείτε χρόνο για να περάσετε ένα όμορφο βράδυ με τον ερωτικό σας σύντροφο.

ΛΕΩΝ

Δεν θα λείψουν τα καλά, αλλά θα μεσολαβήσουν και δυσκολίες οι οποίες θα έχουν να κάνουν με επαγγελματικές συναλλαγές και νέες κοινωνικές επαφές. Ασχοληθείτε και λίγο με την οικογένειά σας, την οποία έχετε παραμελήσει τελευταία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα έχετε πολλές ευκαιρίες για διασκέδαση και ταξίδια, όμως να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας και αποφασιστικοί στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε. Θα πρέπει να διαπραγματευτείτε με διπλωματία τις περιουσιακές υποθέσεις σας.

ΖΥΓΟΣ

Δείτε προνοητικά κάτι που τώρα σας ξενίζει, γιατί σας προειδοποιεί για μεγαλύτερες αλλαγές που θα ακολουθήσουν, με σημαντική αφετηρία τον ερωτικό σας τομέα. Προσέξτε τον τρόπο που θα εκφραστείτε για να μην πληγώσετε άδικα τους γύρω σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ξεκουραστείτε για να αναζωογονηθείτε και στη συνέχεια να έχετε αποθέματα ενέργειας για τα επαγγελματικά σας θέματα. Πάρτε τις ανάλογες αποφάσεις στον εργασιακό σας χώρο πριν σας προλάβουν τα γεγονότα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αρκετή έμφαση θα δοθεί στην προσωπική σας ζωή και παράλληλα θα πρέπει να φανείτε συνεπείς και υπεύθυνοι στον εργασιακό σας χώρο, ώστε να επωφεληθείτε και οικονομικά. Εάν η συμπεριφορά σας είναι άμεμπτη, θα ξεπεράσετε τις δυσκολίες της ημέρας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αποφύγετε να δείξετε στους άλλους τις αδυναμίες σας και γενικά επιμεληθείτε την κοινωνική σας εικόνα, μένοντας μακριά από λάθος παρέες και κακόβουλα άτομα. Ασχοληθείτε με χαλαρές δραστηριότητες και κάντε δουλειές ρουτίνας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Προσαρμοστείτε στις καταστάσεις και μην επιμένετε για πράγματα που προς το παρόν δεν είναι εφικτά. Προσπαθήστε να μην είστε υπερβολικοί στη συμπεριφορά σας. Μην είστε επιθετικοί με τους άλλους και μην τους βάζετε περιορισμούς.

ΙΧΘΥΕΣ

Εφόσον δεν μπορείτε να πάρετε πίσω ό,τι πείτε, φιλοσοφήστε τις αντιξοότητες, που σίγουρα δεν θα λείψουν, και προετοιμαστείτε για νέες κατακτήσεις που θα έρθουν στον δρόμο σας. Δεν χρειάζεται να είστε τόσο ανεκτικοί με τα άτομα του εργασιακού σας χώρου.