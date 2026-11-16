Ο ληστής που δεν ακολούθησε το manual και πέτυχε!

Στο… εγχειρίδιο της σωστής ληστείας θα τονίζεται ότι ο υποψήφιος ληστής χρειάζεται να περνά .. αόρατος από τους γύρω του. Όσοι λιγότεροι τον βλέπουν, τόσο το καλύτερο.

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Ο Θόδωρος Βενάρδος στην πρώτη ληστεία του έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Ήταν 16 Νοεμβρίου 1973, το μόνο ίσως σωστό σε μια μέρα που όλη η δύναμη της αστυνομίας είχε συγκεντρωθεί στο Πολυτεχνείο.

Όλα τα άλλα ήταν κόντρα στο manual. Πήγε με μια πανάκριβη Jaguar σε χρώμα βυσσινί, ξένες πινακίδες και ήταν ντυμένος καθολικός παπάς. Πως να περάσεις απαρατήριος;

Κι όμως εκείνο το πρωί στις δέκα παρά δέκα μπήκε στην Εθνική Τράπεζα στα Ιλίσια στη γωνία Πρατίνου και Νηρηίδων. Έβγαλε μια καραμπίνα και φώναξε:

-Μην κουνηθεί κανείς και γρήγορα τα λεφτά…

Πέταξε μια σακούλα σκουπιδιών στον ταμία Νίκο Αλμπάνη που τη γέμισε με 2.350.000 δρχ, ποσό υψηλότατο για την εποχή.

Έφυγε σαν κύριος, αφού είχε φροντίσει να αφήσει αναμμένη τη μηχανή του αυτοκινήτου του.

Συνέχισε να είναι εκτός κανόνων μιας σωστής ληστείας. Δεν άλλαξε αυτοκίνητο, εντοπίστηκε στα Σπάτα, κατάφερε να διαφύγει αφού τα περιπολικά της αστυνομίας δεν μπορούσαν να… κοντράρουν την Jaguar. .

Η αστυνομία ψάχνοντας να τον εντοπίσει δεν κατάφερε να βγάλει άκρη. Το αυτοκίνητο το είχε κλέψει το προηγούμενο βράδυ από πάρκινγκ της Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι κι ανήκε στον επιχειρηματία Βαγγέλη Συρίγο. Μάλιστα είχε βγάλει τις ελληνικές πινακίδες και τις είχε αντικαταστήσει με τις αγγλικές (AWK 551).

Τα πολλά πολιτικά γεγονότα (Πολυτεχνείο, πραξικόπημα Ιωαννίδη) άφησαν στην άκρη την υπόθεση για τις εφημερίδες, αλλά όχι για την ασφάλεια.

Κι εδώ δεν ακολούθησε ο Βενάρδος το manual, αλλά αυτή τη φορά το πλήρωσε. Άρχισε να ξοδεύει αφειδώς τα χρήματα. Αγόρασε αυτοκίνητο με 250.000 δρχ, άρχισε να συχνάζει στο καζίνο της Πάρνηθας και τόριξε στα ταξίδια στο εξωτερικό. Σε μια χώρα που οι κεραίες ήταν τεντωμένες στις καταδιωκτικές αρχές για να κυνηγήσουν αντικαθεστωτικούς, ή τους πρώην φίλους, υποστηρικτές του δικτάτορα Παπαδόπουλου, λογικό ήταν να πέσουν επάνω σε έναν άγνωστο που έκανε μεγάλη ζωή.

Όταν τον έπιασαν ανακάλυψαν ότι είχε ξοδέψει 1.235.000 δρχ. σε εβδομήντα μέρες!

Δεν έμεινε καιρό στη φυλακή, τόσκασε και στις 17 Μαΐου 1974 έκανε την δεύτερη ληστεία του που του έδωσε και τον χαρακτηρισμό Ο ληστής με τις γλαδιόλες.

Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία…

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1581: Ο Τσάρος Ιβάν ο τρομερός επιτίθεται με το σκήπτρο του στον γιο και κληρονόμο του μετά από καυγά. Το παιδί πέθανε τρεις μέρες αργότερα.

1839: Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζον Λόιντ Στίβενς και ο Βρετανός καλλιτέχνης Φρέντερικ Κάθεργουντ φτάνουν στα ερείπια της πόλης Κοπάν των Μάγια στη σημερινή Ονδούρα.

1864: Ο Γεώργιος ο Α’ παρουσιάζεται στην Εθνοσυνέλευση και γίνεται ο πρώτος Έλληνας μονάρχης που ορκίζεται στο Σύνταγμα.

1939: Αποφυλακίζεται λόγω προβλημάτων υγείας ο Αλ Καπόνε.

1940: Ο ελληνικός στρατός ξεκινά την προέλαση στο έδαφος της Αλβανίας καταδιώκοντας τους Ιταλούς.

1945: Ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κλέμεντ Άτλι και ο Καναδός ομόλογός του Μακένζι Κινγκ υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας στις έρευνες για την Ατομική Ενέργεια.

1950: Αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα. Το αποτελούσαν 53 αξιωματικοί, 798 οπλίτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Ι. Δασκαλόπουλο.

1952: Ο Ελληνικός Συναγερμός του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου σημειώνει μεγάλη εκλογική νίκη, κατακτώντας σχεδόν το ήμισυ των ψήφων και το 80% των εδρών, λόγω πλειοψηφικού συστήματος.

1973: Κλιμακώνεται η εξέγερση των φοιτητών κατά της χούντας στα Πολυτεχνεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ οι χώροι γύρω από το Μετσόβιο αποκλείονται.

1980: Κατά τη διάρκεια της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου δολοφονούνται από την αστυνομία η Σταματίνα Κανελλοπούλλου και ο Ιάκωβος Κουμής.

1989: Ο Εριχ Χόνεκερ, άλλοτε ηγέτης της Αν. Γερμανίας, η σύζυγός του και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Εριχ Μίλκε παίρνουν εντολή από το νέο γ.γ. του ΚΚ να εγκαταλείψουν τη χώρα.

1993: Με απόφαση του Ρώσου προέδρου Μπόρις Γιέλτσιν κλείνει το Μουσείο Λένιν.

1998: Η Μόνικα Λεβίνσκι υπογράφει συμφωνία για την έκδοση βιβλίου για τη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

2000: Για πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται το Βιετνάμ 25 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, είναι ο Μπιλ Κλίντον.