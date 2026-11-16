Η Αθηνά Παντελίδου, η μητέρα του Παντελή Παντελίδη μετά την απώλειά του απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας. Από το 2016 που έχασε τον γιο της, η ζωή της άλλαξε με την απώλεια του συζύγου της, Σταύρου να τη βυθίζει στο πένθος.

«Εάν μου έλεγαν με τα ίδια μου τα χέρια να ξεριζώσω την καρδιά μου για να είναι εδώ ο Παντελής μου θα το έκανα αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει στη Ζήνα Κουτσελίνη όταν έχασε τον γιο της. Πλέον η δύναμή της είναι οι δύο γιοι της, Κωνσταντίνος και Τριαντάφυλλος.

Μάλιστα ο δεύτερος της έχει χαρίσει δύο εγγόνια και σε λίγο καιρό περιμένουν και το τρίτο μωράκι. Πρόσφατα ο Κωνσταντίνος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για εμφανίσεις και πήρε μαζί του τη μητέρα του. Μαμά και γιος πόζαραν για μια selfie στο αεροδρόμιο. «Σήμερα Θεσσαλονίκη με μαμά», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας. Η κυρία Αθηνά υπήρξε σημαντική στη ζωή του αείμνηστου τραγουδιστή καθώς είχαν σχέση λατρείας και της είχε γράψει και τραγούδι με το όνομά της.