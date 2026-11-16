Η Άντα Λιβιτσάνου τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική έχοντας δικό της κατάστημα. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» για τη ζωή της σήμερα αλλά και τη μεγάλη δόξα που γνώρισε στο παρελθόν.

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«Οι άνθρωποι έχουμε πολλές πτυχές μέσα μας. Με τον σύζυγό μου ανοίξαμε την επιχείρηση παρέα, ήμασταν στην κατάλληλη ηλικία για να το δοκιμάσουμε. Θυμάμαι με τρόμο την πρώτη εβδομάδα που ανοίξαμε, ήθελα να τα παρατήσω. Το Red Velvet είναι η σπεσιαλιτέ μου, δούλευα έξι μήνες αυτή τη συνταγή για να βγει όπως ήθελα.

Πολλές στιγμές μου λείπει η υποκριτική. Ήθελα πάντα να γίνω ηθοποιός. Στις πανελλήνιες προετοιμαζόμουν να δώσω για ψυχολογία και παράλληλα έκανα προετοιμασία για τη δραματική σχολή. Ο κόσμος με έχει ταυτίσει τηλεοπτικά με τη “Λόλα” και με τον “Εραστή δυτικών προαστίων”. Με κυνηγούσαν κάποιοι θαυμαστές στο σούπερ μάρκετ, σήμερα μου φαίνεται αστείο, αλλά τότε δεν ήταν καθόλου. Συζητάω τώρα για μια τηλεοπτική πρόταση, αν προχωρήσει, θα το κάνω με χαρά».