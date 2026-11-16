Εντυπωσίασε με τη σέξι και ταυτόχρονα κομψή εμφάνισή της ενώ διανύει προχωρημένη εγκυμοσύνη η γνωστή τραγουδίστρια. Πού πήγε και τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα; Μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς πραγματοποίησε η 41χρονη τραγουδίστρια Σιάρα, η οποία διανύει την πέμπτη εγκυμοσύνη της και δεν δίστασε να αναδείξει τη φουσκωμένη κοιλιά της, επιλέγοντας μια ιδιαίτερα τολμηρή δημιουργία για τη συμμετοχή της σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λος Άντζελες.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα έδωσε το «παρών» στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά «Baby2Baby», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο συγκεντρώνοντας αρκετά από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής σόουμπιζ.

Η Σιάρα επέλεξε ένα μακρύ, διάφανο μαύρο φόρεμα, το οποίο άφηνε σε κοινή θέα τη φουσκωμένη κοιλιά της. Η δημιουργία διέθετε μακριά μανίκια, εντυπωσιακές λεπτομέρειες από μαύρα φτερά στη μέση και στα τελειώματα, ενώ η μακριά φούστα προσέδιδε ακόμη μεγαλύτερη θεατρικότητα στην εμφάνισή της.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό κολιέ από μεγάλες λευκές πέρλες, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με όγκο στο επάνω μέρος του κεφαλιού, παραπέμποντας στην αισθητική της δεκαετίας του 1960.

Η τραγουδίστρια πόζαρε με αυτοπεποίθηση στον φωτογραφικό φακό, χαϊδεύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Η Σιάρα και ο σύζυγός της, Ράσελ Γουίλσον, ο οποίος είναι γνωστός αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ανακοίνωσαν τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι πρόκειται να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί. Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει τρία παιδιά, τη 9χρονη Σιένα, τον 6χρονο Γουίν και τη 2χρονη Αμόρα. Η Σιάρα έχει επίσης έναν 12χρονο γιο, τον Φιούτσερ Ζαχίρ, από την προηγούμενη σχέση της με τον γνωστό ράπερ Φιούτσερ.