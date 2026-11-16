Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, προκαλούν τα νεότερα στοιχεία της έρευνας. Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης βρήκαν τραγικό θάνατο στο εσωτερικό του κτιρίου, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον ως βασικό ενδεχόμενο την απώλεια προσανατολισμού εξαιτίας των πυκνών καπνών και την εξάντληση του διαθέσιμου αέρα από τις αναπνευστικές συσκευές τους.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε υπόγειο χώρο όπου είχαν συσσωρευτεί σκουπίδια και άλλα εύφλεκτα υλικά. Παρότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κατάρρευση τμήματος του κτιρίου, τα νεότερα ευρήματα της αυτοψίας, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν επιβεβαιώνουν ότι οι δύο άνδρες καταπλακώθηκαν από συντρίμμια.

Οι δύο πυροσβέστες εισήλθαν στον χώρο φορώντας αναπνευστικές συσκευές, επιχειρώντας μέσα σε συνθήκες εξαιρετικά περιορισμένης ορατότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι πυκνοί καπνοί ενδέχεται να τους αποπροσανατόλισαν, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν να εντοπίσουν την έξοδο. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ένας από τους δύο να έπεσε και ο συνάδελφός του να επιχείρησε να τον βοηθήσει. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην κατάσταση των αναπνευστικών συσκευών, καθώς οι φιάλες τους φέρονται να είχαν αδειάσει. Διερευνάται εάν η εξάντληση του διαθέσιμου αέρα συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατό τους, αλλά και εάν οι φιάλες είχαν πλήρη γόμωση πριν από την είσοδο των πυροσβεστών στο κτίριο.

Οι αναπνευστικές συσκευές αυτού του τύπου παρέχουν πεπιεσμένο αέρα, με την πραγματική διάρκεια λειτουργίας τους να εξαρτάται από την κατανάλωση, τη σωματική καταπόνηση και τις συνθήκες της επιχείρησης. Οι οριστικές απαντήσεις για τα αίτια θανάτου αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση και την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Καθοριστική για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται η μαρτυρία του τρίτου πυροσβέστη, Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, ο οποίος κατάφερε να βγει ζωντανός από το κτίριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν στο κλιμακοστάσιο ανάμεσα στο ισόγειο και το υπόγειο, όταν αντιλήφθηκε ότι οι συνάδελφοί του καθυστερούσαν να επιστρέψουν. Αρχικά προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους φωνάζοντας, χωρίς όμως να λάβει απάντηση, και στη συνέχεια ειδοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων ζητώντας ενισχύσεις.

Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του, τον οποίο εντόπισε πεσμένο κοντά στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο, χωρίς τελικά να καταφέρει να τον απομακρύνει.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς στρέφεται στα υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσε οικογένεια η οποία διέμενε στο ισόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, η 34χρονη μητέρα, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας 13 και 16 ετών, φέρονται να συνδέονται με την απόρριψη στάχτης και κάρβουνων σε χώρο όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα σκουπίδια.

Η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τη μία κόρη της να μεταφέρει τα υπολείμματα της ξυλόσομπας στο συγκεκριμένο σημείο, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια συνήθιζε να απορρίπτει εκεί τις στάχτες και τα απορρίμματά της. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι το πρωί του Σαββάτου απομακρύνθηκε από την κατοικία της και, όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στον χώρο όπου πετούσαν τα υπολείμματα καύσης.

Όταν ρωτήθηκε γιατί χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο χώρο, υποστήριξε πως δεν διέθετε άλλο σημείο για να απορρίπτει τις στάχτες, ενώ εξήγησε ότι εκείνη την ημέρα ανέθεσε τη διαδικασία στα παιδιά της επειδή φρόντιζε το άρρωστο βρέφος της. Η ίδια περιέγραψε επίσης τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, αναφέροντας ότι το κτίριο δεν διαθέτει ηλεκτροδότηση και ότι χρησιμοποιούσαν φακούς κινητών τηλεφώνων για φωτισμό και ξυλόσομπα για θέρμανση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ενώ σε βάρος του 44χρονου πατέρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, με την ίδια κατηγορία να αντιμετωπίζουν και οι δύο ανήλικες. Η μητέρα και οι κόρες της παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η προσωπική ιστορία του Ηλία Βαλατσού, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό του πρόσωπο, είχε επιβιώσει πριν από περίπου 15 χρόνια από σοβαρό εργατικό ατύχημα. Εργαζόταν τότε ως οικοδόμος και είχε πέσει από τον πέμπτο όροφο οικοδομής, όταν υποχώρησε εξωτερική σκαλωσιά. Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, κατάφερε να επιζήσει, εγκαταλείποντας στη συνέχεια την οικοδομή για να ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο Γιώργος Ζυμπίδης, μόλις 23 ετών, βρισκόταν στην αρχή της επαγγελματικής του διαδρομής, καθώς είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας τον περασμένο Ιούνιο. Οι οικογένειες των δύο ανδρών ζητούν πλέον σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επιχείρηση, τις συνθήκες εισόδου στο κτίριο και τον χρόνο που χρειάστηκε για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, την οποία θα διενεργήσει ανώτατος αξιωματικός. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρησιακές αποφάσεις που ελήφθησαν, η κατάσταση του εξοπλισμού, οι συνθήκες ορατότητας και επικοινωνίας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι δύο πυροσβέστες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν από το υπόγειο.

Το δυστύχημα αφήνει πίσω του δύο οικογένειες βυθισμένες στο πένθος και μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, στα οποία καλείται πλέον να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις η επίσημη έρευνα.