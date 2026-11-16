Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία επιβατικά αυτοκίνητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση των τριών οχημάτων έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνται προς Ελευσίνα να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για ενδεχόμενους τραυματισμούς.