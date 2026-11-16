Δεν υπάρχουν λόγια για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου ένα παιδί μόλις 18 μηνών έχασε τη ζωή του έπειτα από κατάποση βενζίνης. Η 31χρονη μητέρα του περιέγραψε στους αστυνομικούς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί κατάφερε να φτάσει στο μπουκάλι με το επικίνδυνο υγρό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν η μητέρα βρισκόταν μαζί με το παιδί στο μπάνιο του σπιτιού τους. Όπως φέρεται να κατέθεσε, την ώρα που έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, το παιδί άνοιξε το ντουλάπι που βρισκόταν ακριβώς από κάτω, πήρε ένα μπουκάλι με καθαρή βενζίνη και ήπιε από το περιεχόμενό του.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Κυριακής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσει στη ζωή. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη και τελικά το παιδί κατέληξε.

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων, του 38χρονου πατέρα και της 31χρονης μητέρας, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μπουκάλι με τη βενζίνη βρέθηκε σε σημείο προσβάσιμο στο παιδί.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς ένα παιδί μόλις ενάμιση έτους έχασε τη ζωή του μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον.