Στη σύλληψη νεαρού άνδρα, γιου γνωστού συνθέτη, προχώρησαν αστυνομικοί στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο ελέγχων, σταμάτησαν τον νεαρό και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 12 εκατοστών, γεγονός που οδήγησε στην προσαγωγή του στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στη συνέχεια, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη σύλληψή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο νεαρός έφερε το μαχαίρι, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.