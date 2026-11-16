Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων διατηρεί ένα καλλίγραμμο σώμα καθώς προσέχει τη διατροφή της ενώ γυμνάζεται συστηματικά. Ο λόγος για την Ιωάννα Βάσσου που δημοσίευσε φωτογραφία της χωρίς τα αυστηρά ταγιέρ των ειδήσεων να κάνει γυμναστική με κολάν και τοπ κροπ.

Η δημοσιογράφος το 2022 είχε παραιτηθεί από το STAR μετά από 20 χρόνια συνεργασίας. «Ήρθε η στιγμή να παραιτηθώ από το λατρεμένο μου STAR. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος ο οποίος τα είχε όλα. Χαρές, επιτυχίες, καταξίωση, λύπες και δύσκολες στιγμές.

Έχω μάθει όμως να κρατάω μόνο τα καλά, κι αυτά θα τα κρατήσω σφιχτά σαν φυλαχτό μαζί με όσους αγαπώ. Αγαπώ αρκετούς καλούς μου συναδέλφους με τους οποίους περάσαμε πολλά μαζί. Ο κύκλος μάλιστα ήταν τοοοοσο μεγάλος που χώρεσε κυριολεκτικά τη μισή μου ζωή. Ήταν 20 χρόνων και 5 μηνών! Εις το επανιδείν», είχε γράψει στα social media. Σήμερα συνεχίζει να είναι παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων αλλά σε άλλο κανάλι.