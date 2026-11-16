Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος στη μάχη της τηλεθέασης αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά το «The Voice», το οποίο το βράδυ της Κυριακής κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τις υπόλοιπες τηλεοπτικές επιλογές της prime time.

Συγκεκριμένα, στο γενικό σύνολο το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ κατέγραψε μέσο όρο 28,5%, σημειώνοντας εντυπωσιακή διαφορά από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, στο τέταρτο 23:45 – 00:00 η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε στο 37,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προγράμματος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «IQ 160» με 10,9%, ενώ ακολούθησαν η «Σύγκρουση» με 9,7%, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ισπανία – Αγγλία με 9,5% και τα «Φαντάσματα» με 9,2%. Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα περιορίστηκαν το «John και… Μέρη» με 2,5% και το «Αύριο» με 1,4%.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δυναμικό κοινό, όπου το «The Voice» εξασφάλισε μέσο όρο 22,4%, φτάνοντας έως το 29,1% στο τέταρτο 00:00 – 00:15. Το «IQ 160» ακολούθησε με 11,9%, ενώ τα «Φαντάσματα» συγκέντρωσαν 10,4%. Χαμηλότερα κινήθηκαν ο αγώνας Ισπανία – Αγγλία με 8,2% και η «Σύγκρουση» με 7,8%, ενώ το «John και… Μέρη» περιορίστηκε στο 2,3% και το «Αύριο» στο 1,1%.

Η διαφορά από το δεύτερο πρόγραμμα ξεπέρασε τις 17 ποσοστιαίες μονάδες στο γενικό σύνολο, με το μουσικό talent show να επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία του στη βραδινή τηλεοπτική ζώνη.

Τα ποσοστά τηλεθέασης αναλυτικά

Γενικό σύνολο

The Voice – 28,5%

IQ 160 – 10,9%

Σύγκρουση – 9,7%

Ισπανία – Αγγλία – 9,5%

Τα Φαντάσματα – 9,2%

John και… Μέρη – 2,5%

Αύριο – 1,4%

Νεανικό κοινό

The Voice – 22,4%

IQ 160 – 11,9%

Τα Φαντάσματα – 10,4%

Ισπανία – Αγγλία – 8,2%

Σύγκρουση – 7,8%

John και… Μέρη – 2,3%

Αύριο – 1,1%