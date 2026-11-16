Η Εύα Αντωνοπούλου υπήρξε παντρεμένη με τον Παναγιώτη Αρκουμανέα για 10 χρόνια και χώρισαν το 2023. Είχαν παντρευτεί κάτω από άκρα μυστικότητα στη Νέα Υόρκη με πολιτικό γάμο. «Συζήσαμε από τον τέταρτο μήνα σχέσης.

Είναι στο χέρι του ζευγαριού να μην μπει σε ρουτίνα. Εμείς ταιριάζουμε αβίαστα. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, ταξιδεύουμε, πάμε εκδρομές τα Σαββατοκύριακα. Ο Παναγιώτης ασχολείται με την επικοινωνία, με εξειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία, μια δουλειά πολύ έντονη, οπότε δευτέρα με Παρασκευή το πρόγραμμα και των δύο είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε μόνο ένα βράδυ για να πάρουμε μια ανάσα χαλαρότητας, δηλαδή να βγούμε για ποτό ή να πάμε βόλτα. Ευτυχώς μένουμε στο Μετς, στο κέντρο, και μας αρέσει να περπατάμε.

Αλλά Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε στρατιωτικά. Πρωινό ξύπνημα νωρίς, ενημέρωση το πρωί, και καθένας στη δουλειά του μέχρι το απόγευμα», είχε πει σε συνέντευξή της στο παρελθόν η παρουσιάστρια. Μετά τον χωρισμό είχαν κρατήσει καλές σχέσεις.

Εκείνος βρήκε ξανά την ευτυχία στο πρόσωπο της νέας του συντρόφου, Ιωάννας Κωστούλα με την οποία ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο και έγραψε: «Πάντα ερωτευμένος» χωρίς να αποκαλύψει πού και πότε έγινε το μυστήριο. Κάτω από το ποστ πολλοί έσπευσαν να τους ευχηθούν για τον γάμο τους.