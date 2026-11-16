Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο επανέρχεται η πολύκροτη υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό, με τον δικηγόρο της μητέρας, Απόστολο Λύτρα, να επιμένει ότι η εντολέας του δεν είχε καμία γνώση για όσα συνέβαιναν σε βάρος του παιδιού της.

Λίγο πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε στην πρωτόδικη αθώωση της μητέρας, στην έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας, αλλά και στην κατάσταση της ανήλικης, η οποία, όπως τόνισε, εξακολουθεί να προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραυματικά βιώματά της. Ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι ο βασικός κατηγορούμενος, Ηλίας Μίχος προσέγγισε την ανήλικη εκμεταλλευόμενος τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της, επαναλαμβάνοντας ότι η μητέρα αγνοούσε πλήρως τις πράξεις που τελούνταν σε βάρος του παιδιού.

«Αυτό που ισχυρίζεται η μητέρα και ισχυρίστηκε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για το τι συνέβαινε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε την οικονομική αδυναμία της οικογένειας. Προσέγγισε αυτό το κοριτσάκι στην ηλικία των δώδεκα ετών και δυστυχώς συνέβησαν τα πράγματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξήγησε ότι η μητέρα βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με τη δικαστική διαδικασία, παρά την αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί σε πρώτο βαθμό, καθώς ασκήθηκε εισαγγελική έφεση. «Η μητέρα, από ό,τι ξέρετε, σε πρώτο βαθμό είχε αθωωθεί. Άσκησε έφεση κατά της απόφασης ο εισαγγελέας, με αποτέλεσμα η δίκη να ξεκινάει σήμερα και για τη μητέρα εκ νέου από την αρχή», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 20 κατηγορούμενοι, με βασικό κατηγορούμενο τον 57χρονο, στον οποίο πρωτοδίκως επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 ετών κάθειρξης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης επισήμανε ότι η μητέρα επιδιώκει αφενός την τιμωρία όσων κρίθούν ένοχοι για την κακοποίηση της κόρης της και αφετέρου τη διατήρηση της αθωωτικής απόφασης που είχε εκδοθεί υπέρ της. «Εμείς έχουμε διπλό ρόλο στην πραγματικότητα. Αυτό που θέλει η μητέρα είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τις πράξεις που έκαναν στο παιδί της και η ίδια να απαλλαχθεί, όπως και σε πρώτο βαθμό. Διότι, όπως σας είπα, δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις», δήλωσε. Αναφερόμενος στον βασικό κατηγορούμενο, ο Απόστολος Λύτρας υπενθύμισε ότι οι ισχυρισμοί του εξετάστηκαν από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της κατάθεσης της ανήλικης για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως εξήγησε, το κορίτσι έχει ήδη καταθέσει μέσω ειδικής διαδικασίας, περιγράφοντας τα περιστατικά και τα πρόσωπα που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, εμπλέκονται στην υπόθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι αναφορές του ποινικολόγου στη σημερινή κατάσταση του κοριτσιού, το οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των όσων βίωσε.

Ερωτηθείς για την ψυχολογική του κατάσταση, ο Απόστολος Λύτρας υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση έπειτα από μια τόσο σοβαρή τραυματική εμπειρία αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη και μακροχρόνια διαδικασία. «Η τότε δωδεκάχρονη. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και σήμερα ένα παιδί, όταν έχει περάσει όλο αυτό, δεν μπορεί να είναι καλά. Ακόμα προσπαθεί. Είναι κοντά η μητέρα της, η θεία της, η οικογένειά της, τα αδέρφια της. Προσπαθεί να ορθοποδήσει», ανέφερε.

Η επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, με το Μικτό Ορκωτό Εφετείο να καλείται να εξετάσει εκ νέου τις κατηγορίες, τα αποδεικτικά στοιχεία και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων. Η τελική κρίση του δικαστηρίου θα καθορίσει τόσο την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων όσο και την έκβαση της εισαγγελικής έφεσης για τη μητέρα της ανήλικης.