Η Ιωάννα Ασημακοπούλου βρήκε λίγο ελεύθερο χρόνο και στόλιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Η ταλαντούχα ηθοποιός που πρωταγωνιστεί για μία ακόμα σεζόν στη σειρά «Το σόι σου» είναι αγαπημένη του κοινού και απολαμβάνει την επιτυχία της σειράς. Η ίδια πόσταρε φωτογραφία με το στολισμένο της δέντρο.

Πρόσφατα καλεσμένη της εκπομπής «Στούντιο 4» αναφέρθηκε στην κριτική για τη δουλειά της που δέχεται κατά καιρούς. «Εγώ πιστεύω ότι με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων σίγουρα. Οι αρνητικές κριτικές είναι καλοδεχούμενες. Αν είναι από ανθρώπους που τεκμηριώνουν την κριτική, φυσικά τις αποδέχομαι και τις μελετώ και προσπαθώ να διορθωθώ. Υπάρχουν κριτικές που με έχουν πληγώσει και λέω τι άδικο ήταν αυτό και βλέπω εμπάθεια.

Δεν είναι πολλές. Και κριτικές που βλέπω ότι έχουν δίκιο και πρέπει εγώ να προσέξω αυτό. Κάνουμε ένα επάγγελμα που υποχρεωτικά θα δεχθούμε και κριτική. Οι κριτικές είναι καλοδεχούμενες. Υπάρχει κάτι στην κοινωνία μας που λέμε “α, οκ, αυτό το κακό ήρθε για καλό και μαθαίνουμε μέσα από το κακό” και λέω κάθε στιγμή το κάθε εμπόδιο είναι για καλό αλλά δεν μπορούμε να παραδειγματιστούμε από κάτι καλό; Να πεις έγινα καλύτερος και από το ωραίο»