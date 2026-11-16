Ο νεαρός που συνελήφθη για οπλοκατοχή στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας είναι ο γιος της Αννίτας Πάνια και του Νίκου Καρβέλα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας την Κυριακή, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο ελέγχων, σταμάτησαν τον 19χρονο Ανδρέα Καρβέλα και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι με μήκος λάμας 12 εκατοστών, γεγονός που οδήγησε στην προσαγωγή του στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στη συνέχεια, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γιώτας Κηπουρού στην εκπομπή «Το Πρωινό» αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Κυριακής.

«Αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα που σημαίνει πως θα πάει με την τακτική διαδικασία δεν θα δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου άμεσα», ανέφερε.

Ο Ανδρέας Καρβέλας ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του καθώς ασχολείται με τη μουσική. Χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ANKAR και έχει κυκλοφορήσει τραγούδια με επιρροές από την τραπ μουσική. Το 2021 έγινε viral στο TikTok και στο YouTube με ένα τραγούδι που προκάλεσε σχόλια λόγω του προκλητικού περιεχομένου του.

Ακολουθούν βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι του στο youtube όταν ήταν μικρότερος.