Τρισευτυχισμένοι είναι η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος καθώς εδώ και λίγες ημέρες κρατούν στην αγκαλιά τον γιο τους. Το ζευγάρι έζησε έναν μεγάλο έρωτα που οδήγησε στην απόλυτη ευτυχία, στην απόκτηση του γιου τους.

«Έχει τρελαθεί ο Νεκτάριος που θα κάνω αγόρι. Θαυμάζω που είναι ένας καλός μπαμπάς και παρών με τα παιδιά του. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης, σιγά σιγά θα γίνει και ο γάμος. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα», δήλωσε πρόσφατα η ηθοποιός καλεσμένη της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η σχέση τους έγινε γνωστή την περασμένη άνοιξη, όταν ο Νεκτάριος Νικολόπουλος μίλησε δημόσια για τον έρωτά τους, αποκαλύπτοντας πως γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών, μέσω κοινής παρέας.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας είχε περιγράψει με χιούμορ την πρώτη τους συνάντηση, όταν εκείνος έκανε τζετ σκι και η ηθοποιός σέρφινγκ, ενώ δεν είχε κρύψει τον ενθουσιασμό του για τη νέα του σύντροφο. Το ζευγάρι με το μωρό του πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο και πλέον επέστρεψαν τρεις στο σπίτι τους. Η ευτυχισμένη μανούλα δημοσίευσε φωτογραφίες από το τεστ εγκυμοσύνης μέχρι σήμερα.