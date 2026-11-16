Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη μιας 34χρονης μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας. Παράλληλα, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου περιστατικού.

Η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, όταν πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Φυλής.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου και έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας τρίτος συνάδελφός τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από εισπνοή τοξικών καπνών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μία 34χρονη γυναίκα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Οι τρεις συλληφθείσες οδηγήθηκαν την Κυριακή ενώπιον της εισαγγελικής αρχής και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η μητέρα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον τακτικού ανακριτή, ενώ οι δύο ανήλικες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή ανηλίκων. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση. Όπως εξήγησε, οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο προέρχονταν από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, έχοντας πλήρη προστατευτική εξάρτυση και αναπνευστικές συσκευές, και διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο. Η πρόσβαση στο σημείο γινόταν μέσω ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου κλιμακοστασίου, το οποίο δεν διέθετε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι πυροσβέστες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το υπόγειο, καθώς δεν μπορούσαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό.

Η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι, όταν εκδηλώνεται πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οφείλουν να εξετάζουν την πιθανότητα παρουσίας ανθρώπων, καθώς τέτοιοι χώροι χρησιμοποιούνται αρκετές φορές ως προσωρινά καταλύματα. «Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι συνάδελφοί της εισήλθαν στο κτήριο με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό.

Οι πυροσβεστικές αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο ανδρών. Το πρώτο αφορά την πιθανότητα να γλίστρησαν στο επικίνδυνο κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο υπόγειο και να μην μπορέσουν να διαφύγουν εγκαίρως από τον χώρο που είχε κατακλυστεί από τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο σενάριο συνδέεται με την πιθανότητα να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού καπνού, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από την καύση απορριμμάτων και άλλων υλικών. Και στα δύο ενδεχόμενα εξετάζεται ο καθοριστικός ρόλος της συγκέντρωσης τοξικών αερίων, τα οποία ενδέχεται να προκάλεσαν ασφυκτικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτηρίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένα από τα δύο σενάρια δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε από την πρώτη στιγμή τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Όπως διευκρίνισε η Έφη Παπαβραμοπούλου, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την έρευνα που διεξάγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ βρέθηκαν στον χώρο από την πρώτη στιγμή, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες, οπτικό υλικό και στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, μέσω της ΕΔΕ θα εξεταστούν οι επιχειρησιακές συνθήκες, η εξέλιξη της επιχείρησης και οι παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών.

Ιδιαίτερη συγκίνηση έχει προκαλέσει η ηλικία του νεότερου θύματος, ο οποίος ήταν μόλις 23 ετών και είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών το περασμένο καλοκαίρι. Ο δεύτερος πυροσβέστης ήταν 44 ετών, με τον θάνατο και των δύο εν ώρα καθήκοντος να έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, είχε εισέλθει πρώτος στο κτήριο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από εισπνοή τοξικών καπνών. Οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν από τον χώρο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εκπροσώπου της Πυροσβεστικής, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Η διερεύνηση της τραγωδίας συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν τόσο τις ευθύνες για την εκδήλωση της πυρκαγιάς όσο και τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.