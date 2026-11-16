Η Σωτηρία Τασχίτσα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δράμα, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει στην Κατερίνη. Από μικρή τής άρεσε η φωτογραφία και γενικά οτιδήποτε είχε σχέση με την έκφραση και τη δημιουργία. Θέλει να εξελίσσεται και να δοκιμάζει καινούργια πράγματα. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει ένα προσωπικό brand, το οποίο συνδυάζει όλα όσα αγαπά: δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και στιλ.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Εχω σπουδάσει Logistics & Supply Chain Management.

ΣΤΟΧΟΣ – ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Να εξελιχθώ επαγγελματικά και να δώσω μορφή στο προσωπικό μου brand, δημιουργώντας κάτι που θα εμπνέει και άλλους να ακολουθούν το δικό τους πάθος.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ REALITY; Δεν θα ήμουν καθόλου αρνητική, αν έβρισκα κάποιο από αυτά ενδιαφέρον.

Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ SOCIAL MEDIA: Πολύ καλή! Μου αρέσει να μοιράζομαι στιγμές από την καθημερινότητά μου, να κάνω διαφημίσεις και να ανεβάζω συχνά υλικό σε posts. Το προφίλ μου στο Instagram είναι @ria.taf.

ΘΑ ΕΚΑΝΕΣ ONLYFANS: Δεν είναι κάτι που με εκφράζει, αλλά δεν κρίνω κανέναν. Καθένας επιλέγει το δικό του μονοπάτι και τρόπο έκφρασης.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Είμαι πολύ οργανωτική και συνεπής.

ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Είμαι τελειομανής και μερικές φορές πιέζω τον εαυτό μου.

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΟΥ: Είμαι αρκετά δυναμική και ειλικρινής.

ΣΤΕΚΙ: Μου αρέσουν τα μέρη με ωραία αισθητική, καλή μουσική και χαλαρή ατμόσφαιρα.

ΦΛΕΡΤ: Υπάρχει ακόμα, αλλά έχει αλλάξει. Προτιμώ το διακριτικό φλερτ με βλέμμα και χιούμορ, όχι μόνο μηνύματα πίσω από μια οθόνη.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Εξυπνος, με σεβασμό, αυτοπεποίθηση και συναίσθημα.

ΧΟΜΠΙ: Γυμναστική, ταξίδια, καφές με φίλους.

ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΖΙΝΙ; Υγεία, χαρά και ανθρώπους γύρω μου που πιστεύουν σε εμένα.

ΤΑΞΙΔΙ: Το επόμενο που θα ήθελα να κάνω είναι στη Νέα Υόρκη ή στο Μιλάνο.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: Μερικές φορές βιάζομαι να κάνω πολλά πράγματα μαζί, γιατί είμαι ανυπόμονη, αλλά προσπαθώ να κρατάω ισορροπίες.