Μία εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε η Κατερίνα Νικολοπούλου στο K-ZONE Vidcast μιλώντας για λεκτική βία και ψυχοθεραπεία.

Η συζήτηση έφτασε και στις άσχημες συμπεριφορές που μπορεί να συναντήσει ένας άνθρωπος στον επαγγελματικό του χώρο. Η Κατερίνα Νικολοπούλου αποκάλυψε ότι έχει υποστεί κυρίως λεκτική βία, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της πορείας της.

Όπως ανέφερε, επιλέγει να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις με υπομονή και μεθοδικότητα, χωρίς να αντιδρά παρορμητικά ή να οδηγείται σε ακραίες αντιπαραθέσεις. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι αυτές οι συμπεριφορές την πληγώνουν και την κάνουν να αναρωτιέται αν θα μπορούσε να είχε αντιδράσει διαφορετικά. Η ηθοποιός υπογράμμισε επίσης ότι τέτοια φαινόμενα δεν περιορίζονται στον καλλιτεχνικό χώρο. Η μεγαλύτερη δημοσιότητα που λαμβάνουν εκεί, όπως σχολίασε, μπορεί να βοηθήσει ώστε να έρθουν στην επιφάνεια συμπεριφορές και προβλήματα που διαφορετικά θα έμεναν κρυφά.

Ενώ αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της ψυχοθεραπείας. Όπως εξήγησε, ήταν μια συνειδητή απόφαση που προέκυψε έπειτα από αρκετή σκέψη και την αντιμετώπισε ως ένα δώρο προς τον εαυτό της. Ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση με έναν φίλο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, καθώς πρόκειται για μια διαφορετική δουλειά με τον εσωτερικό μας κόσμο.

Αναφέρθηκε επίσης σε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές της ανασφάλειες: τον φόβο μήπως χάσει ανθρώπους που αγαπά και θέλει να έχει στη ζωή της. Μια ανασφάλεια που, όπως διευκρίνισε, δεν αφορά μόνο την απώλεια μέσα από τον θάνατο, αλλά και την απομάκρυνση ανθρώπων και το κλείσιμο σημαντικών κύκλων. Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν φοβάται τη μοναχικότητα και απολαμβάνει τις στιγμές που περνά μόνη της. Αυτό που την προβληματίζει περισσότερο είναι η πιθανότητα να χάσει ανθρώπους με τους οποίους θέλει να συνεχίσει να μοιράζεται τη ζωή της.